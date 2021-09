Apre a Palazzo Bossi Bocchi la mostra Parma Città d’oro

Dal 10 settembre al 19 dicembre sarà aperta la mostra Parma Città d’oro, Scenari da condividere tra storia e progetto presso la sede della Fondazione Cariparma a Palazzo Bossi Bocchi.

L’esposizione, curata da Dario Costi, Francesca Magri e Carlo Mambriani, presenterà la proposta di un Progetto Urbano Strategico per Parma elaborata negli anni da Dario Costi, già mostrata per una parte nel 2015 nella chiesa di San Quirino.

“Parma città d’oro” sarà l’occasione per coinvolgere la popolazione nel dibattito per scegliere le destinazioni possibili del patrimonio storico a vocazione collettiva. L’iniziativa prevede infatti anche uno spazio di partecipazione – la «stanza della condivisione» – e un processo pubblico di discussione con 14 Tavoli tematici sulle questioni rilevanti per la città futura.

La mostra presenta il lavoro svolto nei Corsi di Studio di Architettura e nel gruppo di ricerca coordinato dai docenti universitari che ha elaborato nel tempo uno scenario complessivo di ricucitura del rapporto tra centro storico e periferie e ha censito nell’ «Atlante Civile dell’Architettura» la dote costruita di valenza pubblica. Tali materiali verranno presentati e discussi per condividere una strategia complessiva di messa in valore del bene comune attraverso un percorso collettivo che coinvolga e mobiliti la società civile di Parma.

Fondazione Cariparma e Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Parma sono i soggetti promotori di questa iniziativa con il patrocinio del FAI, la collaborazione della rivista L’Architetto e il supporto di Sinapsi Group come Social Media partner.



Dario Costi

Architetto (PhD), è professore ordinario di Progettazione architettonica e urbana presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma dove aderisce all’Unità di Architettura. È direttore del laboratorio di ricerca interdisciplinare “Smart City 4.0 Sustainable LAB” promosso dall’Università di Parma con la Regione Emilia Romagna e la società pubblica delle infrastrutture digitali Lepida con il coinvolgimento delle Università di Ferrara, Bologna, Reggio e Modena, Piacenza, degli Enti e degli Stakeholder del territorio. È membro del programma di Dottorato in Ingegneria Civile e Architettura dell’Università di Parma (già docente dei Collegi di architettura di Palermo e Roma). Dal 2005 fonda lo Studio MC2 con Simona Melli. Dal 2007 è presidente di Parma Urban Center, di cui è anche co-fondatore. Partecipa a comitati scientifici e dirige collane editoriali nel contesto internazionale, è Series Editor per Springer Berlin di “the City Project. Strategies for Smart and Wise Sustainable Urban Design”. È docente per il programma Master Housing dell’Università Roma Tre, a Roma, e per altri Master dell’Università di Parma, Trani, Lecce e Matera. Dal 2018 è direttore scientifico dei Corsi di Alta Formazione in “Progettazione Strategica Urbana” presso la LUM School of Management di Bari, con cui nel 2021 sviluppa le linee guida per la Rigenerazione Urbana delle città italiane per la SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione – Presidenza del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.