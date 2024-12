Apre Gardaland Magic Winter

Il 7 dicembre Gardaland Resort ha aperto ufficialmente le sue porte accogliendo numerosi visitatori entusiasti per il tanto atteso Gardaland Magic Winter. Per questo periodo speciale, il Resort si è trasformato in un incantevole mondo di luci e decorazioni, raddoppiando il divertimento con un programma ricco di eventi che renderà questa stagione davvero unica!

Adrenalina è la parola d’ordine per chi non rinuncia alle attrazioni nemmeno in pieno inverno!

Di fatti, le attrazioni del Parco – da quelle fantasy per i più piccoli alle adventure fino a quelle più adrenaliniche – rimangono il cuore dell’esperienza anche nella stagione più fredda, regalando brividi invernali unici e momenti di puro divertimento per tutti i visitatori di tutte le età.

Per i visitatori, invece, che hanno voglia di immergersi totalmente nello spirito delle festività Gardaland offre un nuovo palinsesto di spettacoli a tema, una rinnovata street animation fra i viali del parco, l’immancabile incontro con Santa Claus in persona (all’interno della sua calda baita) e una scenografica pista di pattinaggio dove sarà possibile “danzare su pattini” con Music On Ice, grazie alla presenza di una coinvolgente orchestra composta da composta da voce, pianoforte, contrabbasso e batteria. Le giornate si concluderanno con “Sparkling” quando l’iconico Albero di Prezzemolo prenderà vita con un affascinante spettacolo di luci e suoni.