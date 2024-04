Apre la sede elettorale di Davide Malvisi a Fidenza

Si terrà sabato 13 aprile alle ore 11.30, in via Cavour 39, l’inaugurazione della sede elettorale di Davide Malvisi e della coalizione civico-progressista che lo appoggia, formata da quattro liste: Fidenza c’è (lista direttamente collegata a Malvisi), la lista del Partito Democratico, la lista Officina Fidenza Futura e la lista Fidenza Fare Comunità.

L’evento è aperto alla città e sarà l’occasione per presentare il programma elettorale, che tocca tutti i settori della comunità: la scuola e i lavori pubblici, la famiglia e gli anziani, il commercio, la sicurezza, l’ambiente e la cultura, i giovani e lo sport, lo sviluppo economico e l’urbanistica, con un occhio di riguardo al decoro e alla rigenerazione urbana.

Un programma meticoloso e puntuale frutto delle esigenze e delle necessità di Fidenza e dei fidentini, che guarda al futuro con l’obiettivo di portare la città a diventare il primo polo attrattivo della provincia, solido economicamente, attento ai servizi alla persona, al decoro urbano e alla qualità della vita.

“Intendiamo aprire la nostra sede elettorale a tutta la città, come casa delle fidentine e dei fidentini – afferma Malvisi -. La sede sarà aperta e pronta ad ascoltare le idee e le proposte dei cittadini, così come dovrebbe funzionare per me la politica: votata all’ascolto e a costruire.

Negli ultimi mesi abbiamo lavorato a un programma che traccia il cammino di Fidenza da qui ai prossimi 5 e 10 anni. Priorità alle scuole, al decoro urbano e alle strade, su cui abbiamo investito 10 milioni di euro e 8 già messi a bilancio per il prossimo triennio; ma anche alla sicurezza (potenziamento della videosorveglianza e maggior presidio con nuove assunzioni di polizia locale), all’ambiente (cura e incremento del verde cittadino) e al commercio in centro storico, grazie a nuovi importanti incentivi.

Abbiamo messo nero su bianco ogni singola proposta per Fidenza, e sabato sarà finalmente l’occasione di incontrare i cittadini per raccontare la nostra idea di città: l’obiettivo, non lo nascondo, è fare di Fidenza una città ancora più bella e pronta a diventare il primo punto di riferimento della provincia di Parma, sia dal punto di vista economico che della qualità della vita. “