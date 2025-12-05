Aquila reale: nel parmense ci sono 4 coppie e sono in ottima salute 

Sono quattro le coppie di aquila reale presenti nel territorio parmense. Sono tutte monitorate e godono di ottima salute.

Questo quanto è emerso nel corso del 22° incontro “Aquila reale Appennino-Alpi” ospitato alla Riserva naturale Lipu di Torrile e Trecasali.

“Siamo tornati, con grande orgoglio, ad ospitare nel Parmense l’incontro degli esperti sull’aquila reale – spiega Michele Mendi, delegato Lipu -. È stato un successo con oltre 70 scienziati e ricercatori in arrivo da tutt’Italia. Abbiamo messo a confronto diverse esperienze con la presentazione di studi ed approfondimenti. È emerso che, allo stato attuale, l’aquila reale in Italia gode di un’ottima salute. Uno scenario positivo che riguarda anche il Parmense dove, attualmente, sono presenti 4 coppie, monitorare e seguite da decenni. Ma non dobbiamo abbassare la guardia rispetto alla tutela e protezione dei nostri territori, a partire dalle minacce che derivano da progetti di maxi impianti eolici sul nostro crinale appenninico. Siamo impegnati, al fianco di cittadini ed istituzioni, per tutelare i nostri territori”.

Una posizione confermata anche dal sindaco di Torrile e presidente della Provincia di Parma Alessandro Fadda: “Durante il convegno – spiega – si è affrontato anche il tema delle energie rinnovabili. Sono certamente il futuro, ma devono essere sostenibili e promosse nel pieno rispetto dei territori. Il convegno sull’aquila reale ha offerto importanti spunti di riflessione coinvolgendo oltre 70 esperti da tutt’Italia che, nell’occasione, hanno potuto conoscere ancor più da vicino una straordinaria realtà come la riserva naturale di Torrile e Trecasali”.