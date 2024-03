Architettura, all’Università di Parma presentazione della nuova collana editoriale “Imprinting”

Giovedì 21 marzo, dalle 17 alle 20, nell’Aula B della Sede centrale dell’Università di Parma, si terrà la prima nazionale della presentazione della nuova collana editoriale “Imprinting“, diretta di Antonino Saggio per LetteraVentidue. L’evento sarà aperto a studentesse, studenti, professionisti e professioniste con il coinvolgimento dell’Ordine degli Architetti di Parma e la convalidazione di 2 CFP.

La collana si propone di esplorare, attraverso gli architetti italiani, la variegata rappresentazione del linguaggio architettonico nazionale, caratterizzato dalle loro origini geografiche, dal contesto formativo e dai molteplici riferimenti culturali. Questi elementi contribuiscono a plasmare un panorama architettonico unico, in una geografia come quella italiana sempre molto diversa. L’intenzione della collana è rilanciare un dibattito sull’architettura italiana contemporanea e presentarla a un contesto internazionale.

I due volumi che saranno presentati si occupano del lavoro di Luigi Franciosini e di Stefano Pujatti, mostrando uno spaccato della loro attività progettuale molto ampia.

Il primo volume è dedicato a Luigi Franciosini, architetto che sviluppa il proprio lavoro in un’incessante ricerca, realizzando una serie di album di disegni in cui sonda simultaneamente la costruttività, lo spazio, le relazioni con l’intorno e il suolo in cui si collocano le opere. Il libro rappresenta la prima monografia dedicata all’architetto orvietano e organizza i trenta anni di attività progettuale attraverso diversi punti di osservazione.

Tutto il suo lavoro è pervaso in maniera profonda dal tema dell’imprinting e per questa ragione inaugura la nuova collana.

Il secondo volume è invece dedicato a Stefano Pujatti, architetto friulano che si distingue per il modo con cui affronta i progetti, combinando scienza e concetto artistico, pragmaticità e pensiero libero, politica e ironia. Con la coerenza di una continua sperimentazione condotta nello studio ElasticoFarm, un vero laboratorio di idee, si è affermato come un autore originale nel panorama italiano e internazionale.

L’incontro si aprirà con i saluti istituzionali del Prorettore Vicario Fabrizio Storti, del Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Architettura Roberto Menozzi, del Presidente del corso di laurea magistrale in Architettura e città sostenibili Enrico Prandi e del Coordinatore dell’Unità di Architettura Michele Zazzi.

Saranno presenti, oltre a Dario Costi, docente dell’Università di Parma, organizzatore e curatore dell’evento, il Direttore della collana Antonino Saggio, gli architetti Luigi Franciosini, Stefano Pujatti e gli autori dei libri Michela Falcone e Gaetano De Francesco. Il convegno immagina di avviare un dibattito sullo spirito e sugli obiettivi della collana, ma più in generale sulle tematiche emergenti dell’architettura contemporanea italiana.

Dario Costi sottolinea il valore della collana e l’importanza dell’iniziativa: “Parma è stata scelta per tenere a battesimo il lancio di un’iniziativa editoriale di grande rilevanza a livello nazionale e internazionale. Il lavoro incredibile del Professore Antonino Saggio intende infatti presentare l’esperienza progettuale di una generazione di Architetti, indagandone le ragioni profonde e i meccanismi compositivi con un atteggiamento davvero interessante, esemplare ed efficace. Incontreremo due protagonisti del panorama italiano e ragioneremo con loro sulle ragioni e le modalità che danno forma alle loro architetture. Sarà un’occasione importante per studenti, docenti, professionisti e cittadini di Parma”.