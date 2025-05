Architettura della Salute: un simposio sul progetto delle Case della Comunità

L’Assessore alle Politiche Sociali Ettore Brianti, questa mattina, ha portato i saluti istituzionali del Comune di Parma e del Sindaco di Parma in apertura del simposio “Dalla Casa della Comunità al Centro di Salute Comunitaria. Il progetto architettonico e urbano” che ha preso avvio nella Sala dei Concerti di Casa della Musica.

L’evento è stato organizzato in occasione della pubblicazione della ricerca PNRR del gruppo UAL del Dipartimento di Ingegneria e Architettura dell’Università di Parma. La ricerca ha sviluppato in due anni modelli spaziali innovativi per le strutture sanitarie di base, in un’ottica di salute integrata e comunitaria.

Il Simposio è promosso dal gruppo di ricerca UAL (Urban and Architectural Laboratory) dell’Università di Parma e organizzato in collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria e Architettura e con il Comune di Parma, con il sostegno della Fondazione Cariparma.

Il volume è destinato a progettisti ed enti pubblici impegnati nella realizzazione delle Case della Comunità.