Arcidiacono: “Il nuovo centro di oncologia e radioterapia è un passaggio importante per Parma”

In qualità di infermiere di area oncologica da molti anni, docente del Corso di Laurea in Infermieristica dell’Università di Parma dal 2013 e consigliere comunale, guardo con particolare attenzione e convinzione all’apertura del nuovo centro di oncologia e radioterapia nella nostra città.

Si tratta di un passaggio importante per i percorsi di cura delle persone con tumore e per l’intero sistema sanitario locale.

Pur non potendo essere presente alla cerimonia inaugurale, sarò – come ogni giorno – in prima linea accanto ai pazienti oncologici, nel reparto dove svolgo la mia attività assistenziale. È da questo punto di osservazione, quello dell’assistenza quotidiana, che colgo fino in fondo il significato di un investimento come questo per le persone malate e per le loro famiglie.

Nel corso degli anni ho affiancato all’attività assistenziale quella formativa, contribuendo alla crescita di generazioni di infermieri che oggi lavorano nei reparti, nei day hospital e nei servizi sul territorio. È un patrimonio di competenze che appartiene a Parma e che dialoga direttamente con le possibilità offerte da un nuovo centro oncologico moderno e ben organizzato.

Anche il mio impegno in Consiglio comunale nasce da questa stessa traiettoria: portare dentro le scelte politiche la prospettiva di chi vive ogni giorno la complessità dei percorsi oncologici, lavorando per una sempre migliore integrazione tra ospedale, territorio e servizi di supporto alle famiglie.

Desidero sottolineare che il nuovo centro è il risultato di un lavoro di squadra che coinvolge molte professionalità – mediche, infermieristiche, tecniche, psicologiche, amministrative – e il contributo delle associazioni e delle istituzioni che hanno creduto in questo progetto. Il valore di questo traguardo sta proprio nella capacità di tenere insieme competenze diverse al servizio delle persone.

Credo fermamente che il valore di ciò che abbiamo costruito insieme meriti di essere riconosciuto, perché dietro ogni struttura ci sono le persone, il loro impegno e il loro cuore. È questo, in fondo, il tratto che definisce l’oncologia a Parma: una comunità professionale e istituzionale che ogni giorno “ci mette il cuore” accanto a chi affronta la malattia.

Marco Alfredo Arcidiacono

Infermiere di area oncologica – Docente del Corso di Laurea in Infermieristica

Consigliere comunale a Parma