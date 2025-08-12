Arcidiacono (PD): “Grave situazione di insicurezza nelle zone dell’Ospedale Maggiore”

Io, Marco Alfredo Arcidiacono, Consigliere Comunale, lancio un appello alle istituzioni riguardo la crescente problematica della sicurezza all’interno e nelle immediate vicinanze dell’Ospedale Maggiore di Parma. Episodi di furti, atti vandalici stanno minando la tranquillità di pazienti, visitatori e, in particolare, del personale sanitario, creando un ambiente che rischia di compromettere la capacità dell’ospedale di attrarre e trattenere professionisti qualificati.

Negli ultimi mesi, si sono moltiplicati gli episodi che destano forte preoccupazione: automobili lasciate incustodite nei parcheggi sono state aperte e saccheggiate, distributori automatici all’interno della struttura sono stati scassinati ripetutamente, e si registrano furti di biciclette e altri beni personali. A me continuano ad arrivare numerose segnalazioni da parte di cittadini, operatori e organizzazioni sindacali. Questi atti non sono solo un danno economico per le vittime, ma generano un senso diffuso di insicurezza e frustrazione.

Sottolineo con forza come questa situazione abbia un impatto diretto e devastante sulla capacità del nostro Ospedale di Parma di essere un polo attrattivo per i professionisti sanitari. La carenza di un ambiente sicuro e protetto non solo scoraggia gli operatori sanitari dal considerare Parma come sede per la propria attività lavorativa, ma li spinge attivamente a cercare opportunità altrove. Questa emorragia di risorse umane qualificate si ripercuote inevitabilmente sulla qualità e sulla disponibilità dei servizi sanitari offerti alla cittadinanza, creando disagi e ritardi per l’utenza.

“La sicurezza sul luogo di lavoro non è un optional, ma un diritto inalienabile,” affermo, “e l’Ospedale, in quanto fulcro della salute pubblica, dovrebbe essere un santuario di tranquillità per tutti coloro che vi operano e vi si recano. Se non garantiamo un ambiente sicuro, rischiamo di compromettere irrimediabilmente la funzionalità del nostro sistema sanitario, con conseguenze drammatiche per la salute dei nostri concittadini”. Di fronte a questa escalation di episodi, rivolgo un appello congiunto a tutte le istituzioni coinvolte: Prefettura, Questura, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, Comune di Parma e Forze dell’Ordine.

“È indispensabile,” dichiaro, “che tutte le parti in causa concorrano attivamente per individuare e implementare soluzioni concrete e immediate. Non possiamo permetterci di sottovalutare il problema; la sicurezza dell’Ospedale di Parma è una priorità che riguarda l’intera comunità.” Suggerisco la creazione di un tavolo di coordinamento permanente per monitorare la situazione e adottare misure preventive efficaci. Mi impegno a seguire da vicino l’evolversi della situazione e a promuovere ogni iniziativa utile a garantire la sicurezza all’interno e all’esterno dell’Ospedale di Parma, a tutela dei cittadini e del prezioso personale sanitario.

Marco Alfredo Arcidiacono – Consigliere Comunale di Parma (Partito Democratico)