Arcidiacono (Pd): “Il parcheggio dell’ospedale deve essere controllato, è un punto sensibile della sicurezza della città”

“Leggo la notizia di quanto accaduto nel parcheggio dell’ospedale. Un parcheggiatore e un venditore abusivo stati multati e, voglio sperare, allontanati.”

Lo scrive sulla sua pagina facebook il consigliere comunale del Pd di Parma Marco Alfredo Arcidiacono: “Il parcheggio dell’Ospedale deve continuare a essere tenuto sotto controllo di tanto in tanto perché è uno dei punti sensibili per la sicurezza di questa città. È un punto dolente, è il punto da cui si inizia a sentire il problema, in cui chi usa il parcheggio si sente indifeso e fragile.

Non si può permettere che la sicurezza venga meno, in quel punto come in altri. È imperativo che rimanga il controllo da parte delle forze dell’ordine e che eventuali segnalazioni vengano prese in considerazione in tempi brevi.”