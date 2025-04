Arcimboldo fa il punto delle attività fatte e future

L’Associazione Arcimboldo di Parma, presieduta da Alice Atzeni, ha proseguito nel 2024 con l’impegno di promuovere un’educazione innovativa e inclusiva, radicata su una solida base pedagogica. Fondata sull’integrazione di tre diverse metodologie educative—Montessori, Steineriana e della Relazione—l’associazione ha sviluppato una serie di iniziative che hanno avuto un forte impatto sulla comunità, arricchendo l’offerta formativa della città e creando nuovi spazi di riflessione e di dialogo sull’educazione. Queste metodologie mirano a valorizzare l’apprendimento esperienziale e la crescita armoniosa dei bambini, integrando mente, corpo e spirito.

Nel corso del 2024, l’Associazione Arcimboldo ha organizzato eventi significativi, mettendo al centro dell’attenzione tematiche cruciali come l’educazione all’ambiente e la relazione tra educazione e natura. Tra gli appuntamenti di maggior rilievo, si segnala la conferenza “Educazione e Natura”, svoltasi il 12 ottobre presso la Casa nel Parco, che ha trattato l’importanza di un’educazione che integri la dimensione naturale come fonte di apprendimento. Questo evento ha visto la partecipazione di educatori e esperti del settore, che hanno condiviso le loro esperienze e le migliori pratiche nell’uso della natura come strumento educativo. Il 9 novembre, l’associazione ha poi dato vita a un altro incontro importante, “Educazione e Cultura”, in cui è stato esplorato il legame profondo tra arte ed educazione, con particolare attenzione al modo in cui le prime esperienze artistiche influenzano lo sviluppo cognitivo ed emotivo dei bambini.

Il mese di dicembre ha visto l’associazione impegnata in una serie di iniziative che hanno segnato la chiusura dell’anno, ma hanno anche gettato le basi per un nuovo anno ricco di attività. Il 30 novembre, a Sorbolo, si è svolta una conferenza su “Educazione e Natura”, seguita da un evento sul “Gioco e Conflitto”, dove si è discusso dell’importanza del gioco nella gestione dei conflitti e nello sviluppo della socialità. Questi temi sono fondamentali nell’approccio educativo dell’associazione, che riconosce il gioco come un’attività formativa per eccellenza, in grado di stimolare l’apprendimento e la risoluzione pacifica delle controversie.

Il 1° dicembre, sempre nell’ambito delle festività natalizie, l’Associazione ha organizzato “Lettura Arcimboldesca” al Lostello, un evento dedicato alla lettura e alla narrazione per adulti e bambini, con la partecipazione di Franca Tragni e Mago Gigo, che hanno incantato il pubblico con la “storia” di Arcimboldo, come è nata l’associazione e come le componenti del direttivo hanno costruito questo splendido contenitore di condivisione. Questo evento ha riscosso un grande successo, coinvolgendo famiglie e bambini in un’esperienza teatrale divertente e stimolante.

Proseguendo con Gennaio 2025 sino all’ultimo incontro del 5 Aprile, l’associazione ha proposto altri temi fondamentali come la nutrizione, il potenziamento cognitivo, l’apprendimento della lingua inglese e l’importanza delle discipline olistiche nella pratica educativa quotidiana. Tutte le conferenze sono state accompagnate da laboratorio tematici per i più piccoli.

Guardando al futuro, Arcimboldo è pronta a riprendere le sue attività a partire da settembre 2025, con una nuova serie di eventi e conferenze che continueranno a promuovere l’educazione in natura e la valorizzazione della relazione tra le diverse pedagogie. L’associazione si propone di sviluppare ulteriori occasioni di formazione, non solo per i bambini, ma anche per educatori e genitori, affinché possano integrare nella loro vita quotidiana gli insegnamenti delle metodologie educative più avanzate. L’obiettivo è quello di creare un ambiente educativo in grado di rispondere alle sfide moderne, dove il benessere dei bambini e delle famiglie sia al centro di ogni attività. L’impegno di Arcimboldo è anche quello di mantenere un dialogo aperto con la comunità, coinvolgendo sempre più persone nella costruzione di una cultura educativa inclusiva e sostenibile.