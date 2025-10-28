Area Spip: completata la rimozione dei rifiuti abusivi in via Keplero

Da tre mesi il tratto finale di via Keplero, nell’area industriale Spip, era diventato una discarica a cielo aperto. Rifiuti di ogni genere venivano sversati abusivamente, generando una situazione di degrado.

Nei giorni scorsi il Comitato Ecodistrict Parma, composto da aziende impegnate nella riqualificazione dello Spip, ha finanziato la rimozione di questa ingente quantità di rifiuti abbandonati, che sono stati smaltiti da una ditta specializzata.

«Siamo intervenuti in collaborazione con l’azienda Max Streicher (ubicata nei pressi dell’area) e con il Comune di Parma» – dichiara la presidente Ombretta Sarassi, in rappresentanza del Comitato insieme al consigliere di amministrazione Giulio Schiaretti di Salvatore Robuschi e C. S.r.l – «La pulizia del quartiere industriale è una priorità del Comitato. I problemi sono tanti: alcuni sono stati risolti e altri li stiamo affrontando con azioni che vorremmo strutturali. Ringrazio Max Streicher per aver messo a disposizione le barriere New Jersey e la cartellonistica per impedire ulteriori scarichi abusivi».

«Questo bell’esempio di collaborazione pubblico-privato dimostra che fare squadra paga sempre» – aggiunge Alberto Signorini, membro del Consiglio di gestione e CFO di Max Streicher. – «Purtroppo sono state spese risorse destinate a riparare danni derivanti da ignoranza, cattive abitudini e mancanza di senso civico. Siamo chiamati a lavorare insieme – politica, aziende, scuole, ecc. – per un cambio di mentalità che consenta di indirizzare le energie verso investimenti e miglioramenti del nostro territorio».

Per l’assessore alla Sostenibilità Ambientale ed Energetica, Agricoltura e Mobilità del Comune di Parma, Gianluca Borghi, «la chiusura della parte terminale di via Keplero rappresenta solo l’ultima collaborazione tra il Comune e il Comitato Spip, che per la nostra Amministrazione è un interlocutore imprescindibile tanto per interventi specifici quanto per progetti strategici».