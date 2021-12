Arena del Sole di Roccabianca: “50 biglietti a 10 euro l’uno per 5 spettacoli”

Quest’anno abbiamo trasferito tutti gli spettacoli al Teatro Arena del Sole di Roccabianca, è davvero molto grande e in questi tempi non facili, pieni di regole in continuo mutamento e senza mai venire meno alle stesse, noi lo vorremmo vedere sempre pieno di pubblico!

Ecco allora quello che abbiamo pensato per voi, cari spettatori, per venire incontro ai vostri desideri e anche ai nostri buoni propositi: per 5 spettacoli in programma da gennaio a marzo 2022 mettiamo fin da ora a disposizione 50 biglietti in promozione a 10 euro l’uno! Basterà chiedere di applicare la promozione al momento dell’acquisto in prevendita.

Una grande occasione per tornare a trovarci, per venire a conoscerci, e per vivere insieme indimenticabili serate di Teatro.

Questi gli spettacoli in calendario su cui è attiva la promozione:

sabato 15 gennaio

MARJORIE PRIME

di Jordan Harrison

regia Raphael Tobia Vogel

con Ivana Monti, Elena Lietti, Pietro Micci, Sebastiano Spada

produzione Teatro Franco Parenti

In un futuro non così lontano, l’ultraottantenne Marjorie sta vivendo i primi sintomi del morbo di Alzheimer. Per frenarne il decadimento, la figlia Tess e il genero Jon chiamano in servizio Prime, una proiezione olografica e ringiovanita di Walter, marito di Marjorie deceduto da alcuni anni. Uno spettacolo di grande intensità che sorprende non solo per i temi toccati, il rapporto futuribile fra umano e intelligenza artificiale, ma anche per la qualità della resa teatrale.

sabato 29 gennaio

FIRST LOVE

un progetto di e con Marco D’Agostin

suono LSKA

coproduzione VAN 2018, Teatro Stabile di Torino, Torinodanza Festival

First Love è un assolo autobiografico del giovane coreografo Marco D’Agostin e del suo primo amore di ragazzino: lo sci da fondo e l’eroina che lo rappresenta, la campionessa Stefania Belmondo, medaglia d’oro alle Olimpiadi invernali del 2002. L’immaginario di Marco bambino, diviso tra la passione per la danza e per lo sci, si sovrappone alla ricostruzione della telecronaca della gara fino a comporre una grammatica nuova e insolita, al contempo incalzante e delicatamente poetica di struggente bellezza.

sabato 12 febbraio

RICCARDO 3



L’AVVERSARIO

di Francesco Niccolini

molto liberamente ispirato a “Riccardo III” di William Shakespeare e ai crimini di Jean-Claude Romand

con Enzo Vetrano, Stefano Randisi e Giovanni Moschella

regia Enzo Vetrano, Stefano Randisi

produzione Arca Azzurra

Un grande classico di Shakespeare: Riccardo III, oggi demone recluso e indomito, che viene qui sottratto al medioevo e diventa abitante del presente. Forse ci troviamo all’interno di un ospedale psichiatrico o un manicomio criminale. Tutto è assolutamente perfetto, toglie il fiato, la postura del corpo e le parole sono un tutt’uno, non c’è un gesto fuori posto, non un tono eccessivo pur nell’enormità dei delitti e dell’ambizione che muovono il duca di Gloucester. Una indimenticabile lezione di grande teatro, di vero teatro.

sabato 12 marzo

FARFALLE

scritto e diretto da Emanuele Aldrovandi

con Bruna Rossi e Giorgia Senesi

coproduzione Associazione Teatrale Autori Vivi, Teatro Elfo Puccini, Emilia Romagna Teatro Fondazione

Il testo di Emanuele Aldrovandi è una favola nera fra Milano, Palermo e New York, un gioco divertente e crudele fra due sorelle. A turno, chi ha in mano il ciondolo a forma di farfalla può obbligare l’altra a fare qualsiasi cosa, pena la fine del gioco. Due personaggi femminili complessi, due donne, ciniche e poetiche, che raccontano la loro storia e interpretano tutti i personaggi della loro vita. Con tanta ironia, acutezza e una buona dose di realismo, l’autore e regista racconta della crescita personale di due ragazze e delle scelte di vita che compiono.

sabato 26 marzo

RIMBAMBAND SHOW

con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Francesco Pagliarulo, Vittorio Bruno, Nicolò Pantaleo

produzione AGIDI

Un irresistibile mix di musica, mimo, clown, tip tap, teatro di figura, rumorismo: questo è il Rimbamband Show. Cinque suonatori sognatori sempre pronti a stupirci con un pizzico di follia. Il sassofonista avanzo di balera rubato alla banda di paese, il contrabbassista stralunato, il pianista virtuoso, il batterista rompiscatole, il capobanda sempre più esaurito, danno vita a un ritmo comico e incalzante servito con energia travolgente capace di risvegliare il fanciullo presente in tutti noi!

Per altre informazioni www.teatrodiragazzola.it