Arena Shakespeare: “Per Fabrizio De André l’amore scoppiò dappertutto”

Sono parole di lotta e di dolore, lampi struggenti di nostalgia e impeti d’azione, grida contro le ingiustizie quelle di Laura Marinoni, che si fa carico dei versi e delle melodie di Fabrizio De André in L’amore scoppiò dappertutto, che sarà presentato in Arena Shakespeare il 7 luglio alle ore 21, un recital per festeggiare il poeta e cantautore genovese.

Non un semplice omaggio, ma una nuova interpretazione dei brani di Faber, i cui arrangiamenti musicali sono a cura di Alessandro Nidi che li esegue al pianoforte con il suo Nidi Ensemble, composto da Sebastiano Nidi alle percussioni, Filippo Nidi al trombone e Andrea Coruzzi alla fisarmonica e al sax. Insomma, un’operazione originale che consente di apprezzare testi e musiche da un punto di vista nuovo e intellettualmente seducente.

Un’operazione diretta da Emilio Russo che – grazie alla selezione di brani, famosissimi, ma anche meno conosciuti – fa riscoprire al pubblico le parole di De André ed emergere il suo pensiero, così come le sue passioni e le sue disillusioni.

L’interpretazione di Laura Marinoni, attrice fra le più intense del panorama italiano, spreme dalle parole del poeta il loro senso profondo, trasformando ogni brano in un vero pezzo di teatro.

È un viaggio nella mente e nel cuore dell’artista, e che tocca i fulcri del suo mondo: la passione politica e la fede anarchica, la morte, con i pezzi ispirati all’Antologia di Spoon River di Edgar Lee Master, la sua Genova con le sonorità esotiche del dialetto e ovviamente l’amore.

Un percorso che rivisita i temi cari a De André, richiamando riferimenti quali Baudelaire, Villon, Mutis, e le storie degli ultimi e dei diseredati che sono stati spesso al centro dei testi e delle musiche di uno dei più grandi cantautori italiani.

INFO

Biglietteria Teatro Due – B.go Salnitrara, 12 A – apertura da lunedì a sabato 10.00 – 13.00/17.00 – 19.30

Biglietteria Arena Shakespeare – Piazza Goito 1, aperta da un’ora prima degli spettacoli.

Informazioni: biglietteria@teatrodue.org – tel: 0521.230242 – www.teatrodue.org