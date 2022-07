Arena Teatro al Parco: immergersi con Hänsel e Gretel e altri personaggi da fiaba nel Parco Ducale

Un itinerario immersivo nel Parco Ducale per seguire le vicende di Hänsel e Gretel, i due piccoli protagonisti di una delle più celebri fiabe classiche.

Il Brutto anatroccolo, altro capolavoro della letteratura per ragazzi, rivisitato come in una pantomima animata da bicchieri che suonano e bolle di sapone. E un concerto della band dello Zimbabwe Mokoomba, con la partecipazione della cantante sudafricana Nomfusi. Ci si può ancora iscrivere al laboratorio per bambini condotto da Silvia Scotti e per genitori e figli condotto Silvio Gioia che si terranno il 18 e il 25 luglio al Castello dei Burattini-Museo Giordano Ferrari. Sono gli appuntamenti, tra teatro e musica, della quarta settimana di «Arena Teatro al Parco», la rassegna estiva del Teatro delle Briciole Solares Fondazione delle Arti.

Lunedì 11 luglio alle 19, con replica alle 21.30, va in scena «Hänsel e Gretel», regia di Michele Losi, produzione di Campsirago Residenza, per adulti e bambini da 5 anni, capienza limitata. «Hänsel e Gretel» è uno spettacolo itinerante ed esperienziale che si snoda in un percorso di teatro immersivo attraverso paesaggi sonori, voci, azioni teatrali, immagini. Una riscrittura e una messa in scena della fiaba dei Fratelli Grimm che i bambini-spettatori compiono in prima persona, addentrandosi, insieme ai piccoli protagonisti, nell’oscurità del bosco, ma anche nel cuore delle proprie emozioni e paure. Mercoledì 13 luglio alle 21.30 ecco «Un anatroccolo in cucina», di Simone Lombardelli e Dadde Visconti, produzione Eccentrici Dadarò, per adulti e bambini da 3 anni.

Nella cucina di un grande ristorante, un lavapiatti sommerso dal sapone sogna di essere dall’altra parte, seduto a tavola a ridere e cantare tra i commensali. Ma tra le pentole e i bicchieri da lavare, quel sogno sembra impossibile! Lo spettacolo si ispira liberamente al Brutto anatroccolo e rievoca l’atmosfera del cinema comico muto degli anni ’20, sorprendendoci con la magia della pantomima e della clownerie, con le bolle di sapone e bicchieri che suonano.

Dal teatro alla world music, venerdì 15 luglio alle 21.30 si terrà il concerto, in collaborazione con Ahymé Festival, dei Mokoomba, una delle band africane di maggior successo nell’Afro Fusion, mix energico di ritmi dello Zimbabwe, Afrobeat e Afrorock. Nati al confine tra Zimbabwe e Zambia, dove il fiume Zambesi incontra le leggendarie Cascate Vittoria, cresciuti con la cultura del popolo Tonga, i sei giovani musicisti guidati dalla voce penetrante del cantante Mathias Muzaza, uniscono tutte le influenze nella loro musica creando un sound unico. Con loro salirà sul palco la cantante sudafricana Nomfusi.

Biglietti: teatro € 6,00, concerto € 15,00. Si consiglia la prenotazione al numero 0521 992044 o via email a biglietteriabriciolesolaresdellearti.it con ritiro presso la biglietteria del Teatro al Parco a partire da un’ora prima dell’inizio degli spettacoli. I biglietti del concerto si acquistano anche online su Vivaticket.