Arrestati due minorenni che avevano rapinato con un coltello due coetanei al Parco Falcone Borsellino

Due minorenni, di 16 e 15 anni, sono stati arrestati dalla Polizia di Stato con l’accusa di rapina pluriaggravata in concorso ai danni di due coetanei. L’episodio è avvenuto lo scorso 5 febbraio intorno alle 15 nel parco Falcone e Borsellino, quando i due ragazzi, entrambi di origine straniera e nati a Parma, hanno minacciato le vittime con un coltello per impossessarsi di denaro e telefoni cellulari.

L’intervento immediato delle Volanti (dopo la chiamata al 112) e l’attivazione di un dispositivo di ricerca con tre equipaggi hanno consentito di rintracciare i presunti aggressori a pochi centinaia di metri dal parco, nei pressi della fermata dell’autobus di via Quarta, prima che potessero allontanarsi. Durante la perquisizione, la Polizia ha recuperato un iPhone 17 e parte della somma rapinata; il coltello, gettato dai fuggitivi durante la fuga, è attualmente oggetto di indagini.

Il minorenne di 16 anni, già gravato da precedenti penali, è stato accompagnato insieme al complice al Centro di Prima Accoglienza di Ancona con obbligo di permanenza in casa familiare. Entrambi sono stati sottoposti anche all’ordine di allontanamento dalle aree in cui è avvenuto il fatto.

Le indagini della Squadra Mobile proseguono per verificare il possibile coinvolgimento dei due arrestati in altri episodi analoghi, che secondo il Questore di Parma sarebbero stati messi a segno in parchi pubblici e all’uscita di fast food, con minacce armate per ottenere soldi, cellulari e capi di abbigliamento di marca.

La prevenzione e il contrasto alla delinquenza giovanile, che genera un notevole allarme per la sicurezza pubblica, sono oggetto di misure specifiche previste dal nuovo decreto Sicurezza, volte a contrastare i crescenti fenomeni di violenza giovanile e l’uso di armi proprie e improprie, nell’ambito della sicurezza urbana e della tutela dell’ordine pubblico.