Arrestati due uomini sorpesi durante un controllo in via Cremonese con mezzo etto di eroina

Sabato 04/12/2021, il personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto in flagranza di reato due soggetti italiani, in quanto trovati in possesso di ca. 60 gr. di eroina.

Nel corso di un servizio di prevenzione al traffico di sostanze stupefacente, nella mattinata di sabato scorso, gli agenti della Sezione Antidroga della Squadra Mobile, in via Cremonese, sottoponevano a controllo un’autovettura a bordo della quale viaggiavano due uomini di cui già noto agli agenti, unitamente ad un’altra persona che si trovava alla guida del veicolo e, successivamente identificato, poichè sconosciuto.

All’atto del controllo, i due individui, immediatamente, manifestavano un ingiustificabile nervosismo che non sfuggiva agli operatori e, ricorrendone i presupposti, si procedeva a perquisizione degli stessi e del veicolo.

L’esito della perquisizione spiegava le ragioni del nervosismo dei due e, infatti, addosso al passeggero (nascosto nel cappuccio della sua felpa), gli agenti trovavano un involucro di cellophane contenente due “sassi” di eroina per un peso complessivo di gr. 50,3, mentre sotto al sedile conducente, rinvenivano un secondo involucro in cellophane all’interno del quale vi era un ulteriore sasso di eroina del peso di gr. 9,8, un cutter ed un bilancino di precisione.

I due soggetti, venivano tratti in arresto per il reato di detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio e, su disposizione del PM di Turno dr. Umberto AUSIELLO, venivano collocati presso il loro domicili, in attesa del giudizio direttissimo.

Nella giornata di ieri, il Giudice del Giudizio Direttissimo ha convalidato l’arresto dei due individui ed ha applicato, nei loro confronti, l’obbligo di dimora nei rispettivi Comuni di residenza, rinviando la trattazione del merito all’udienza fissata per martedì 7/12/21.

Questura di Parma