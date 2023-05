Arrestati in città un 31enne e un 40enne con precedenti per rapina e altri reati

Nella giornata di ieri, i Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma hanno arrestato un 40enne tunisino e un 31enne egiziano entrambi senza fissa dimora e con diversi precedenti di polizia contro il patrimonio e la persona. La pattuglia transitando in Via Garibaldi ha fermato per un controllo i due. Dagli accertamenti è emerso che il 40enne era stato raggiunto da un ordine di custodia cautelare in carcere in sostituzione della precedente misura. L’interessato, arrestato per rapina il 25 aprile ai danni di un esercente cinese in zona Oltretorrente, dopo la convalida dell’arresto è stato scarcerato con la misura dell’obbligo di presentarsi quotidianamente alla Polizia Giudiziaria, cosa che ha ottemperato una sola volta.

Il 31enne, nel corso del controllo del conoscente per evitare l’identificazione ha aggredito il militare fuggendo a piedi, in direzione di Via Trento. Inseguito è stato visto entrare in un parcheggio sotterraneo di Via Bottego, dove si è nascosto. Individuato sotto un’autovettura, con non poca fatica, è stato fatto uscire e una volta fuori ha aggredito i militari con calci e pugni fino a quando non è stato bloccato. Condotti in caserma il 40enne, dopo la notifica del provvedimento, è stato associato al carcere di Parma mentre il 31enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma