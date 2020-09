Arrestati in stazione due ladri di biciclette con precedenti specifici

Continua l’attività di controllo e contrasto alla criminalità nell’ambito della stazione ferroviaria di Parma.

Nel tardo pomeriggio di ieri gli Agenti della Polizia Ferroviaria di Parma hanno arrestato un cittadino del Bangladesh per tentato furto con scasso di una bicicletta posteggiata in piazzale Carlo Alberto Dalla Chiesa. L’uomo, che ha agito in concorso con un altro soggetto in via d’identificazione, era inottemperante all’ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale, ed inoltre è gravato da precedenti specifici per reati contro il patrimonio. Una volta terminato il rito per direttissima, la posizione irregolare del soggetto sarà valutata anche dall’ufficio immigrazione.

Solo qualche ora dopo anche un cittadino egiziano è stato sorpreso mentre tentava di rubare un’altra bicicletta nello stesso posto, situato proprio davanti agli uffici Polfer. Soggetto già conosciuto a questi uffici per precedenti specifici, già gravato dalla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla PG. Al soggetto, attualmente in regola sul territorio nazionale, sarà avviata, da parte dell’ufficio immigrazione, la procedura di rigetto del permesso di soggiorno.

Le biciclette sono già state restituite ai legittimi proprietari.

Questura di Parma