Arrestato 29enne autore nel 2018 di una rapina vicino alla stazione

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un 29enne straniero, condannato per il reato di rapina aggravata in concorso avvenuta nell’aprile del 2018, nei pressi della stazione ferroviaria di Parma.

In quella circostanza una pattuglia della Polizia Locale, transitando nei pressi della stazione, notava una donna in stato di shock.

La stessa riferiva agli agenti intervenuti di aver subito un’aggressione da quattro uomini che, nell’avvicinarla e nel chiederle insistentemente di dare loro del denaro, la strattonavano cercando di portarle via collana e borsa.

I quattro soggetti, alla vista della pattuglia, fuggivano e facevano perdere le loro tracce. Tramite i sistemi di videosorveglianza e in collaborazione con la Polfer si riusciva successivamente a identificare due degli autori della rapina.

L’Autorità Giudiziaria, al termine dell’iter processuale, ha condannato l’uomo, già gravato da precedenti penali per spaccio, e ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione ai fini dell’espiazione della pena della reclusione di anni 2 e mesi 8 nei confronti del rapinatore, gravato anche di precedenti in tema di stupefacenti.

Personale della Squadra Mobile nella giornata del 31 gennaio, ha rintracciato il soggetto in zona Oltretorrente e ha così provveduto ad associarlo presso la locale Casa circondariale.