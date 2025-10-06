Arrestato 35enne: dovrà scontare 8 anni di reclusione per una lunga serie di reati

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Stazione di Traversetolo hanno dato esecuzione a un provvedimento restrittivo emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Parma nei confronti di un 35enne straniero, residente in provincia ma privo di una dimora stabile.

L’uomo è destinatario di un ordine di carcerazione per un cumulo di pene concorrenti, derivanti da una serie di reati commessi tra il 2017 e il 2024 nella città di Parma e in provincia. Le condanne, ormai divenute definitive, lo obbligano a scontare 8 anni di reclusione e a pagare una multa di 1.578 euro.

Nel corso degli anni, il 35enne si è reso responsabile di numerosi crimini contro il patrimonio, la persona e la Pubblica Amministrazione, agendo spesso sotto falsi nomi per eludere l’identificazione. La sua responsabilità è stata tuttavia accertata attraverso una complessa attività investigativa che ha permesso di ricondurre a lui diversi episodi criminosi.

Tra i fatti contestati, nel dicembre 2017 l’uomo ha rubato capi d’abbigliamento da un negozio situato in un centro commerciale nella zona nord della città. Nel gennaio 2018, in evidente stato di ebbrezza, ha danneggiato un bar in Strada D’Azeglio, minacciando il titolare e lanciando bottiglie contro la vetrina del locale. All’arrivo delle forze dell’ordine, ha opposto resistenza con violenza, rendendosi responsabile anche di oltraggio e aggressione a pubblico ufficiale.

La sua condotta violenta è proseguita nel novembre 2021, quando in Piazza Garibaldi ha aggredito un giovane per sottrargli lo smartphone, colpendolo con calci e pugni per garantirsi la fuga. L’uomo è stato poi individuato e fermato grazie alla geolocalizzazione del dispositivo rubato.

Un ulteriore episodio si è verificato ad agosto 2022: dopo aver tentato di uscire da un negozio etnico in Strada D’Azeglio senza pagare della merce, ha aggredito i titolari che cercavano di fermarlo, colpendo uno di loro durante la colluttazione. Anche in quell’occasione, ha opposto violenta resistenza ai Carabinieri intervenuti, venendo arrestato per rapina e resistenza a pubblico ufficiale.

Ricevuto il provvedimento di carcerazione, i Carabinieri hanno avviato immediate ricerche per rintracciare il 35enne, che nel frattempo si era reso irreperibile. Grazie a servizi di osservazione mirati e a un’attività investigativa accurata, l’uomo è stato infine localizzato e arrestato.

Dopo la notifica dell’ordine di esecuzione pena, è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Parma, dove sconterà la condanna inflitta.