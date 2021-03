Arrestato 37enne in via Trento per aggressione ai Carabinieri durante un controllo

Proseguono i controlli straordinari del territorio, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Parma, nelle aree sensibili della città. Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Parma mentre transitavano in Via Trento notavano un cittadino extracomunitario che a piedi, alla vista della pattuglia, aumentava l’andatura e svoltava in Via Monte Corno.

Considerato che l’atteggiamento era alquanto sospetto i militari lo seguivano nella via. Accortosi di essere seguito l’uomo iniziava a correre per eludere il controllo. Raggiunto, invece di consegnare i documenti aggrediva gli operanti che con non poca fatica, vista l’imponente mole, riuscivano ad immobilizzarlo e farlo entrare in auto.

Portato in caserma, veniva identificato in un cittadino nigeriano del 1984, in Italia senza fissa dimora, gravato da precedenti di polizia ed arrestato per resistenza pubblico ufficiale.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma