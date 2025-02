Arrestato a Parma minorenne autore di due rapine a Milano

Sarebbe coinvolto in due rapine a Milano ai danni di coetanei. I Carabinieri, su ordine dell’Autorità Giudiziaria minorile di Milano, lo hanno arrestato e condotto presso un istituto penitenziario per minori.

Nella giornata del 15 febbraio, i Carabinieri della Stazione di San Pancrazio P.se hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale per i Minorenni di Milano nei confronti di un 17enne. Il giovane si trovava collocato in una comunità per minori a Parma da pochi mesi, dove risulterebbe essere coinvolto in due recenti rapine commesse nella città di Milano.

Secondo gli atti giudiziari, tra ottobre e dicembre 2024, il minore avrebbe commesso due reati simili. In una delle occasioni avrebbe minacciato e strattonato un coetaneo al fine di farsi consegnare denaro custodito nella cover dello smartphone; tuttavia la vittima si sarebbe sottratta alle azioni del giovane riuscendo a darsi alla fuga. In un’altra occasione, in concorso con altri soggetti e sotto la minaccia di un coltello, avrebbe costretto un altro minore a consegnargli la giacca che indossava.

I Carabinieri, acquisito il provvedimento di cattura sono andati nella comunità dove era alloggiato il giovane e dopo averlo rintracciato gli hanno notificato l’ordine di esecuzione per la carcerazione. Durante le operazioni i militari hanno eseguito anche un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano. Nella disponibilità del minore è stata trovata la giacca provento illecito della rapina che è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria come corpo del reato.

Al termine delle procedure legali previste dal caso specifico, il minore è stato accompagnato presso l’Istituto Penitenziario Minorile di Bologna dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma