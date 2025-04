Arrestato al casello di Parma con oltre 8 chili di cocaina

I Finanzieri del Comando Provinciale di Parma hanno sequestrato oltre 8 kg di sostanza stupefacente del tipo cocaina, occultata in un’automobile sottoposta a controllo nei pressi dello svincolo autostradale di Parma.

In particolare, nella serata dello scorso 3 aprile, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio effettuati lungo le rotabili che conducono in città, una pattuglia del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Parma sottoponeva a controllo un’autovettura, procedendo all’identificazione del conducente che, nel corso delle operazioni, si mostrava particolarmente nervoso e agitato.

Pertanto, i militari effettuavano una più approfondita attività di perquisizione del mezzo, nel corso della quale notavano che il bracciolo anteriore dell’automobile era evidentemente instabile ed infatti, rimuovendolo manualmente, veniva riscontrata la presenza di una copertura in moquette installata ad hoc e non conforme ai pezzi originali dell’autovettura. Rimossa tale copertura i finanzieri individuavano un doppiofondo appositamente ricavato, all’interno del quale venivano rinvenuti 7 panetti avvolti in buste di cellophane trasparente, per un peso complessivo di circa 8,4 kg di cocaina oltre a denaro contante per oltre 40 mila euro.

Le attività di perquisizione, estese anche al luogo di dimora del soggetto, in provincia di Parma, consentivano, altresì, di rinvenire e sottoporre a sequestro anche una macchina conta banconote, smartphone e notebook.

Lo stupefacente, qualora immesso sul mercato, avrebbe fruttato al dettaglio ricavi per circa 750.000 euro.

Il corriere, di nazionalità albanese, è stato tratto in arresto e condotto presso la casa circondariale di Parma, a disposizione della locale Autorità Giudiziaria che il 07 aprile u.s. ha convalidato l’arresto disponendo la custodia cautelare in carcere.

Continua senza sosta l’attività della Guardia di Finanza a contrasto dei traffici illeciti, per la tutela della sicurezza economico – finanziaria dei cittadini, mantenendo costantemente alta la guardia rispetto al fenomeno del traffico di stupefacenti, che costituisce primaria fonte di finanziamento dei gruppi criminali.

Si evidenzia che i provvedimenti in parola sono stati emessi sulla scorta degli elementi probatori acquisiti in fase di indagine preliminare, pertanto, in attesa di giudizio definitivo, sussiste la presunzione di innocenza.