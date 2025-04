Arrestato dalla Mobile il mandante dell’aggressione e furto ai danni di una dipendente Ausl

La Polizia di Stato ha eseguito una misura di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Parma, su richiesta della Procura della Repubblica nei confronti del terzo soggetto gravemente indiziato per il reato di rapina aggravata in concorso, avvenuta ai danni di una dipendente dell’Ausl di Parma.



Il fatto era avvenuto lo scorso 20 marzo, nel cortile di pertinenza dell’Ausl quando una donna che si stava recando al lavoro è stata aggredita da due persone che, dopo averla strattonata e colpita, erano riusciti a impossessarsi della sua borsa.

Borsa che oltre a contenere cellulare e portafoglio nascondeva due dispositivi Apple Air-Tag grazie ai quali si è riusciti a risalire alla posizione dei due uomini e di un terzo soggetto che era alla guida del mezzo con il quale si sono insieme dati alla fuga, una volta commessa la rapina.



La squadra mobile di Parma, dopo diversi appostamenti e visione delle videocamere di sorveglianza, sono riusciti a intercettare i due autori materiali della rapina. Una volta rintracciati, nell’auto sono stati ritrovati gli effetti della vittima e, a seguito della perquisizione dell’abitazione dalla quale venivano visti uscire, di proprietà del terzo fermato, sono stati arrestati a Varese. I due malviventi hanno dichiarato di aver agito su commissione di una terza persona in cambio di denaro.



La presenza di questa terza persona è stata confermata anche dalle immagini del sistema di videosorveglianza che hanno permesso di intravedere il soggetto alla guida dell’auto.



Una volta identificato è emerso essere legato da vincolo di parentela con uno dei due fermati. Nel corso delle perquisizioni, oltre alla borsa di proprietà della vittima, è stato rinvenuto nell’abitazione del terzo protagonista, anche abbigliamento compatibile con quello indossato il giorno dell’aggressione da chi era alla guida del veicolo.

Sulla base delle investigazioni, l’uomo è risultato essere il mandante dell’aggressione ed è stato arrestato e condotto in carcere.