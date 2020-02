Arrestato giovane per danneggiamento aggravato a un bar

Alle ore 12 del 25 febbraio un equipaggio della Squadra Volante si recava presso l’esercizio commerciale bar “La Gustosa” per trarre in arresto, in flagranza di reato, un giovane ragazzo resosi responsabile del reato di danneggiamento aggravato.

L’uomo, cittadino italiano classe 1990, già segnalato nella sera del 24 febbraio quale avente atteggiamenti molesti nei confronti della titolare dello stesso esercizio e resosi anche in quella circostanza responsabile del danneggiamento della vetrata del bar, pretendeva essere il proprietario dell’attività e, per tale ragione, giustificava il suo atteggiamento aggressivo e minaccioso.

Nella mattinata di ieri, il giovane, in evidente stato di alterazione, si recava nuovamente presso il bar La Gustosa ove si introduceva furtivamente, dopo aver definitivamente rotto la vetrata principale, e danneggiava l’interno riversando tavoli e sedie sul pavimento, minacciando le persone che esternamente si avvedevano di quanto stesse accadendo.

Una volta giunta la pattuglia della Polizia di Stato il giovane veniva bloccato e tratto in arresto.

Condotto presso gli uffici della Questura di Parma veniva altresì deferito in stato di libertà per il reato di minacce aggravate e veniva altresì posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A conclusione dell’udienza di convalida dell’arresto, legittimamente eseguito, allo stesso veniva applicata la misura cautelare del divieto di dimora a Parma, con rinvio dell’udienza per richiesta termini a difesa.

Il Portavoce del Questore Questura di Parma