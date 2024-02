Arrestato in via Mazzini per tentata rapina di una catenina d’oro

La scorsa notte nell’ambito dell’intensificazione dell’attività di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati predatori nel centro storico, una pattuglia della Questura ha tratto in arresto un 37enne tunisino per reato di tentata rapina aggravata in ordine al seguente fatto.

Durante la normale attività di controllo, gli operatori nel transitare in Via Mazzini hanno notato nei pressi della fermata dell’autobus due giovani, che erano venuti alle vie di fatto.

I poliziotti tempestivamente intervenuti allo scopo di sedare l’apparente lite, hanno prima separato e successivamente identificato i due soggetti risultati essere entrambi stranieri. Nel ricostruire l’accaduto gli operatori hanno constatato uno dei due uomini aveva subito una rapina e che l’autore aveva aggredito la vittima nel tentativo di appropriarsi della catenina in oro che indossava.

L’autore dell’aggressione identificato per un cittadino tunisino 37enne, sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di un coltello di grosse dimensioni.

Alla luce di quanto ricostruito l’uomo è stato accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato attraverso l’attività di fotosegnalamento. Da accertamenti effettuati in banca dati in uso alle forze di polizia è emerso che lo stesso risulta essere gravato da molti precedenti penali per reati contro il patrimonio , porto abusivo di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

Contestualmente è giunta in Questura anche la vittima, che nell’occasione ha sporto regolare denuncia per il tentativo di rapina subito.

Alla luce di tutte le risultanze investigative condotte, e visti gli evidenti indizi di colpevolezza emersi, il tunisino è stato tratto in arresto per il reato di tentata rapina e denunciato in stato di libertà per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Dell’arresto è stata data immediata notizia all’Autorità Giudiziaria che ha disposto che l’uomo venisse tradotto presso la locale Casa Circondariale in attesa della convalida dell’arresto