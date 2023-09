Arrestato ladro seriale di negozi

Nella notte tra il 7 e l’8 settembre le Volanti della Polizia di Stato di Parma hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un soggetto dedito alle spaccate ai danni degli esercizi commerciali di questo centro.

L’intervento è nato a seguito della chiamata, giunta all’utenza 113, del personale in servizio di vigilanza al centro commerciale “Euro Torri” che segnalava la presenza di un soggetto, all’interno di un bar ubicato nel centro commerciale.

Più precisamente la guardia giurata riferiva che tale soggetto era stato individuato a seguito dell’attivazione dell’allarme in funzione presso il bar sopra citato e che, alla richiesta di chiarimenti in ordine alla sua presenza in loco, estraeva dallo zaino che aveva con sé un tablet e un paio di occhiali, ammettendo di averli prelevati poco prima dal bar, non avendo trovato nulla all’interno delle casse dell’esercizio.

Giunti immediatamente sul posto, gli uomini delle Volanti hanno riconosciuto subito l’uomo, in quanto noto a questi uffici per essere un autore seriale di spaccate ai danni di numerosi esercizi commerciali di questo centro, talune perpetrate anche in compagnia di una donna recentemente sottoposta anch’ella alla misura della custodia cautelare in carcere.

Svolti i primi accertamenti, grazie anche alla collaborazione del personale di vigilanza in servizio presso il centro commerciale, gli operatori di polizia hanno atteso l’arrivo della titolare del bar, che, una volta giunta sul posto, ha riconosciuto, senza alcuna ombra di dubbio, come propri, il tablet e gli occhiali precedentemente prelevati dall’uomo.

Condotto in Questura, il soggetto è stato sottoposto agli accertamenti di rito e, identificato per un cittadino italiano classe 1988, con diversi pregiudizi di polizia a carico per reati inerenti gli stupefacenti e contro il patrimonio, è stato sottoposto all’arresto.

Nella giornata di ieri l’A.G. ha convalidato l’arresto disponendo la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g.