Arrestato spacciatore in città: custodiva in casa più di un etto e mezzo di cocaina

Una pattuglia lo ha notato in via Emila Est, all’altezza dell’Arco di San Lazzaro, intento a parlare con degli amici. Avvicinati hanno identificato tutti e dal controllo è emerso avere dei precedenti. A seguito della perquisizione è stato trovato in possesso di stupefacente e denaroInizio modulo. E’ circa l’una quando una pattuglia del Nucleo Radiomobile che transitava in via Emilia Est ha notato un giovane confabulare in modo sospetto con un gruppo di ragazzi.

Avvicinati e controllati sono emersi precedenti nei confronti del 28enne parmigiano residente in città. Per tale motivo e per il nervosismo manifestato si è proceduto ad un veloce controllo sulla persona che ha permesso di scoprire 4 grammi di cocaina suddivisa in dosi e la somma di 200 euro. La successiva perquisizione domiciliare ha consentito il sequestro di oltre 150 grammi dello stesso stupefacente e di tutto il necessario per il confezionamento. Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Comando Provinciale Carabinieri di Parma