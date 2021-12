Arrestato spacciatore in Oltretorrente

Spaccio di droga, un altro arresto a Parma. I carabinieri della Sezione Radiomobile, nel corso del pomeriggio di ieri, hanno arrestato un 39enne tunisino in Italia senza fissa dimora per detenzione di stupefacente ai fini di spaccio.

La pattuglia nel transitare in Via Kennedy notava l’uomo, confabulare con un altro soggetto con cui poco dopo si scambiava un qualcosa. Visto ciò, per verificare, se era in atto una cessione di stupefacente si sono avvicinati per identificare i due. Il 39enne, appena vista l’uniforme, scappava in direzione di Via Massimo D’Azeglio. Ormai quasi raggiunto, per evitare di essere fermato, scagliava i cellulari verso il militare. In Via Grossardi veniva bloccato. Nella mano chiusa aveva ancora dell’hashish e 20 euro.

A seguito di perquisizione è stato trovato in possesso di 90 grammi della stessa sostanza, di oltre 250 euro in contanti e di un bilancino di precisione

Il tutto è stato sottoposto a sequestro mentre il 39enne, dichiarato in arresto e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Comando Provinciale Carabinieri di Parma