Arrestato spacciatore in via San Leonardo: teneva in casa diverse dosi di cocaina e gli strumenti per confezionarle

Ieri, la pattuglia della sezione radiomobile transitando in via San Leonardo angolo via Genova, nota un cittadino nigeriano, già conosciuto per frequentare connazionali con precedenti di polizia. Lo stesso, dopo avere lasciato la bicicletta, sta per entrare in un portone di un condominio di Via Genova, continuando a guardarsi intorno, con l’evidente fine di assicurarsi di non essere seguito.

Alla vista dei militari, con gesto fulmineo, infila il cellulare nella borsetta a tracolla e torna indietro. Osservato il comportamento, alquanto insolito, i militari lo fermano identificandolo in un 23enne originario della Nigeria. Lo stesso, nelle fasi del controllo appare molto agitato ed asserisce che sta raggiungendo la farmacia negando di abitare nel condominio, dichiarando di vivere per strada.

Nel frattempo, diverse persone entrano all’interno del condominio ed a specifica domanda confermano che il 23enne abita nello stabile indicando l’appartamento. Nella camera del giovane si rinviene sul davanzale della finestra nr. 11 involucri di colore rosso e di colore nero di diverse dimensioni contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina dal peso complessivo di quasi 20 grammi ed in cantina il necessario utilizzato per il confezionamento. Al termine delle formalità di rito è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma