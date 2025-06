Arrestato trentenne condannato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale

La Polizia di Stato ha tratto in arresto un trentenne in esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso a suo carico, a seguito di una condanna per i reati di resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale, commessi nel 2018.

In particolare, nel maggio di quell’anno, l’uomo – originario della Guinea – aveva opposto violenta resistenza a un controllo di polizia, minacciando e aggredendo gli agenti durante un’ordinaria procedura di identificazione. Oltre a rivolgere insulti e minacce, aveva spintonato gli operatori nel tentativo di sottrarsi all’accompagnamento sull’auto di servizio, provocando a uno di loro un trauma facciale.

Nel pomeriggio di ieri, al termine di un’attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile, l’uomo è stato individuato e bloccato nel quartiere San Leonardo, nei pressi di via Rastelli, dove era solito aggirarsi.

Condannato a un anno, dieci mesi e quattro giorni di reclusione, oltre a una multa di 1.300 euro, al termine delle formalità di rito è stato condotto presso la locale Casa Circondariale.