Arrestato un 20enne nel quartiere San Leonardo: doveva stare ai domiciliari a Collecchio

Da diverse settimane la Compagnia dei Carabinieri di Parma ha predisposto controlli a tappeto nel quartiere San Leonardo per prevenire e reprimere la commissione di reati.

Anche ieri, l’intera zona è stata controllata dalle prime ore della sera fino a notte, con l’impiego di diverse pattuglie dei presidi della città e con le “gazzelle” della Sezione Radiomobile. Nel corso dell’attività sono state identificati 170 persone e oltre 130 veicoli.

L’arresto è scattato per un 20ennne marocchino, residente a Collecchio con diversi precedenti di polizia e sottoposto agli arresti domiciliari. Lo stesso insieme ad un gruppo di amici è stato controllato a piedi e, mentre la pattuglia chiedeva i documenti ha tentato di dileguarsi. Fermato, dal controllo al terminale è risultato agli arresti domiciliari. Condotto in caserma è stato arrestato e riportato a casa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Sei le denunce: due per porto ingiustificato di strumenti idonei ad offendere nei confronti di un 20enne ed un 58enne con precedenti di polizia, controllati all’interno del Parco Naviglio ed in Via Mentana e trovati con due coltelli ed un cutter, una per detenzione ai fini di spaccio nei confronti di un tunisino 21enne, in Italia senza fissa dimora e con precedenti di polizia che, controllato a Parco Naviglio è stato trovato con diversi grammi di hashish, la somma di quasi mille euro ed un bilancino di precisone, 2 gli automobilisti alla guida in stato d’ebbrezza a cui, oltre la denuncia è stata ritirata la patente. Oltre alle denunce, i controlli alla circolazione stradale hanno consentito di fermare un 33enne alla guida dell’autovettura con della sostanza stupefacente a bordo e pertanto segnalarlo alla Prefettura quale assuntore e ritirare la patente di guida e di sanzionare un cittadino tunisino che circolava privo della copertura assicurativa. Segnalati alla Prefettura quali assuntori diverse persone.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma