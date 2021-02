Arrestato un 35enne autore nei mesi scorsi di due rapine e altri furti nei supermercati cittadini

Nella giornata di ieri, personale della Questura di Parma e della Compagnia Carabinieri di Parma hanno tratto in arresto in esecuzione di Ordinanza di custoria cautelare emessa dal Gip presso il Tribunale di Parma dr. Alessandro Conti, su richiesta del Sost. Proc. dr.ssa Emanuela PODDA, LAHMAR Zakaria classe ’86, indagato per due rapine pluriaggravate in danno dei titolari di due esercizi pubblici di questo centro cittadino e per due furti con destrezza avvenuti all’interno di un supermercato. I quattro episodi delittuosi sono stati realizzati nel breve volgere di un mese: dal 29 ottobre al 28 novembre dello scorso anno.

Il 29/10/2020 una cliente di un locale Supermercato, mentre era intenta a fare la spesa, veniva derubata del proprio portafogli custodito all’interno della borsa che aveva lasciato nel carrello. Il ladro, oltre ad appropriarsi del poco denaro contante (circa 20 €), pochi minuti dopo il furto, con le carte di pagamento anche esse contenute nella borsa, effettuava dei prelievi per un ammontare di poco meno di 150 €, così appropriandosi indebitamente di questa ulteriore somma.

Il 25/11/2020 presso il medesimo supermercato, il medesimo malvivente, questa volta affiancato da un complice non identificato, si appropriava di uno smartphone del valore di circa 700 €, sottraendolo dal box assistenza clienti dell’esercizio.

Nel tardo pomeriggio del giorno successivo, invece, è stato posto a segno il primo episodio che ha segnato il cambio di passo del LAHMAR: travisato con uno scaldacollo ed armato di un coltello, avvicinava il titolare di un salone parrucchiere che aveva appena chiuso il suo esercizio e, dopo averlo minacciato ripetutamente con l’espressione “dammi tutti i soldi o ti ammazzo” ed altre simili intimazioni, si faceva consegnare circa 1300 €.

L’ultimo episodio si è consumato – con modalità molto simili a quelle appena descritte – il 28/11/2020: vittima il titolare di una tabaccheria che, poco prima dell’orario di chiusura, ha visto entrare nel suo esercizio un uomo travisato da uno scaldacollo il quale, senza giri di parole, si è presentato con la frase emblematica “questa è una rapina”, cui ha accompagnato l’esibizione di un grosso coltello d che occultava all’interno del giubbotto, così intimidendo la vittima e costringendola a consegnargli oltre 2000 € presenti nel registratore di cassa.

La Squadra Mobile di Parma ed i militari del NORM, ciascuno in relazione agli episodi di propria competenza, immediatamente hanno avviato le prime attività di indagine volte all’identificazione dei responsabili e, ben presto, gli esiti delle attività di entrambi gli uffici investigativi si sono incrociati sulla figura di LAHMAR Zakaria, già gravato da precedenti di polizia per rapina e reati in materia di sostanze stupefacenti. L’esame delle registrazioni dei sistemi di video sorveglianza degli esercizi commerciali colpiti e di altre telecamere presenti nei pressi degli stessi, nonché le dichiarazioni raccolte dalle vittime e dai testimoni presenti ai fatti, hanno consentito, infatti, di raccogliere i gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato.

Gli esiti delle indagini condotte dai due Uffici Investigativi che, anche attraverso un utile e proficuo scambio informativo, avevano consentito di identificare in LAHMAR Zakaria il responsabile di tutti e quattro gli episodi, sono stati condivisi e fatti propri dal Sost. Procuratore dr.ssa Emanuela PODDA la quale rilevando, altresì, la sussistenza di un grave e concreto pericolo di reiterazione, chiedeva ed otteneva l’applicazione della misura cautelare in carcere eseguita nella mattinata di ieri.

Il Procuratore della Repubblica dott. Alfonso D’Avino