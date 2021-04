Arrestato un 38enne sorpreso in piazzale Dalla Chiesa con varie dosi di metanfetamina Shaboo

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo del territorio disposti dal Questore d’intesa con il Dirigente del Compartimento di Polizia Ferroviaria per l’Emilia Romagna nei dintorni della Stazione Fs di Piazzale Alberto Dalla Chiesa, ieri pomeriggio personale della Polizia di Stato in servizio alla Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Parma insieme al personale della Polizia Ferroviaria hanno posto in essere un servizio finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, col preciso scopo di eseguire controlli nei confronti di individui in transito da altre città.

Durante i controlli gli Agenti hanno proceduto al controllo di un cittadino nigeriano che si aggirava in stazione con atteggiamento circospetto e guardingo. Alla vista degli agenti, l’uomo ha infatti cercato eludere i controlli di Polizia e al momento del controllo manifestava evidenti segni di nervosismo e agitazione. Gli agenti pertanto, hanno deciso di sottoporre l’uomo a perquisizione personale che permetteva di rinvenire celato nel marsupio legato in vita, due piccole torce elettriche all’interno delle quali, nell’alloggio in cui generalmente vengono disposte le batterie, venivano trovati in totale quindici involucri termosaldati contenenti cristalli trasparenti, risultati essere metanfetamina altrimenti detta Cristalmet o meglio nota come Shaboo per un peso complessivo, quasi equamente distribuito, di 14,2 grammi. Inoltre all’interno di uno scomparto laterale dello zaino che trasportava sulle spalle veniva rinvenuta la somma in denaro contante pari a 390 euro.

Il cittadino nigeriano di 38 anni è stato dopo gli accertamenti di rito è stato pertanto arrestato per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ristretto nelle celle di sicurezza in attesa della direttissima

Questura di Parma