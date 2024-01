Arrestato un 50enne sorpreso in via Forlanini con diverse dosi di metanfetamina shaboo

Alle prime ore del 3 gennaio 2023, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Parma hanno arrestato, nella flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, un 50enne residente in provincia, perché trovato in possesso di circa 14 grammi di shaboo-metanfetamina, una droga sintetica più potente della cocaina con effetti decisamente devastanti per chi la assume.

I militari del citato reparto, durante la scorsa notte in servizio di perlustrazione finalizzato anche alla prevenzione e repressione di reati in materia di sostanze stupefacenti, nel transitare in via Forlanini, notavano un’autovettura ferma a bordo strada con a bordo una persona che, alla vista dei carabinieri scendeva dal veicolo fingendo di sistemare la luce della targa.

L’uomo, che già da subito appariva visibilmente agitato sia nei movimenti che nel parlare, veniva sottoposto a un controllo di polizia e, viste le circostanze di luogo e di tempo, sommate al suo atteggiamento, i carabinieri decidevano di procedere ad una perquisizione veicolare rinvenendo, nel vano portaoggetti, 7 bustine trasparenti contenenti una sostanza chiara simile a cristalli che analizzata è risultata essere shaboo-metanfetamina. La successiva perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente della medesima tipologia, nonché materiale atto al confezionamento della droga.

La quantità di sostanza stupefacente rinvenuta nella disponibilità dell’uomo è da ritenersi di considerevole importanza. Infatti, come già detto, la sostanza rinvenuta è inodore, induce un fortissimo effetto psicotropo sugli assuntori, estremamente pericoloso per la salute, che può generare convulsioni, atteggiamenti violenti e totale mancanza di sonno. Di tipo “etnico”, precedentemente diffusa soltanto tra le popolazioni orientali, si sta attualmente diffondendo ed affermando anche nella popolazione occidentale.

Viene spacciata in dosi da 0,1 gr. ad un prezzo che varia dai 30,00 ai 50,00 € per dose.

Pertanto il quantitativo di sostanza rinvenuto nella disponibilità dell’uomo poteva essere suddivisa in circa 100 dosi minime, per la cessione a terze persone, e avrebbe potuto generare proventi tra i 3.000,00 e i 5.000,00 €.

L’arresto è stato convalidato nella stessa mattinata e nei confronti del 50enne si è proceduto con rito direttissimo.

