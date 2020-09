Arrestato un ricercato con mandato di arresto europeo e sequestrata droga nei parchi cittadini

Ieri, personale della Squadra Mobile nell’ambito di servizi destinati al contrasto dei reati predatori, all’interno di un bar del centro cittadino ha rintracciato e tratto in arresto Ourfelli Lofti, tunisino classe 1961, ai sensi dell’articolo 11 della Legge 69 del 2005 che prevede l’arresto ad iniziativa della polizia giudiziaria nel caso in cui l’autorità competente dello Stato membro ha effettuato segnalazione nel Sistema di informazione Schengen (SIS) nelle forme richieste.

L’uomo era destinatario di un Mandato di Arresto Europeo ai fini estradizionali emesso dall’Autorità Giudiziaria Ungherese nel settembre del 2018 per l’espiazione di 3 anni di reclusione a seguito di condanna definitiva per il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina commesso nel 2015. Dopo le formalità di rito l’uomo è stato associato presso la casa circondariale di Parma.

Inoltre ieri sono continuati i controlli straordinari del territorio che hanno visto il coinvolgimento attivo delle pattuglie delle Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Reggio Emilia, della Polizia Locale e del prezioso contributo del team cinofili antidroga della Questura di Firenze. I controlli finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti si sono svolti nei parchi cittadini, nella zona Oltretorrente e nel quartiere san Leonardo.

Durante i controlli sono state controllate 82 persone e 29 veicoli, sono stati sequestrati 92.5 grammi di hashish e marjuana nel parco di via Naviglio Alto, parco Ducale e parco Falcone Borsellino. La droga, nascosta tra la vegetazione e fiutata dal cane antidroga è stato posto sotto sequestro. I controlli proseguiranno anche nel corso del fine settimana.

Infine sempre stanotte personale delle Volanti è intervenuto in via Passo della Colla per un incidente stradale con feriti. L’autovettura condotta da un soggetto poi risultato ubriaco si era schiantata contro il marciapiedi causando alcune ferite alla passeggera presente sul sedile anteriore. La donna è stata condotta in Pronto Soccorso in codice verde. L’autista, un marocchino di 23 anni, è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche e l’autovettura è stata posta in fermo amministrativo.

Questura di Parma