Arrestato uno scassinatore di distributori automatici al Campus universitario

Arrestato per furto dai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Parma, la notte di Pasqua, un 51enne gravato da diversi precedenti di polizia, dopo essersi introdotto in alcune strutture che ospitano le facoltà al Campus Universitario.

Il primo allarme scatta alle ore 1.30 alla Facoltà di Farmacia dove ignoti con un flessibile hanno scassinato la porta e all’interno tre distributori automatici, trovandoli vuoti. Pochi minuti e si spostano, facendo scattare l‘allarme in un’altra struttura anche qui vuoti i distributori.Inizio moduloFine modulo Al terzo tentativo presso la facoltà di Scienze della Terra il presunto autore mentre esce, trova sulla sua strada i Carabinieri della Sezione Radiomobile.

Zaino in spalla inizia una precipitosa fuga ma viene subito bloccato dai militari che, a seguito di perquisizione trovano gli attrezzi per lo scasso e le poche monete rubate dal distributore. Il successivo sopraluogo delle altre facoltà “visitate” ha consentito di accertate il medesimo modus operanti. Condotto in caserma è stato arrestato per furto aggravato e trattenuto presso le camere di sicurezza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il bottino è stato restituito al proprietario dei distributori.

Carabinieri Parma