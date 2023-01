Arrestato a Fontanellato spacciatore ricercato per una condanna a 5 anni di carcere

Deve scontare quasi 5 anni per un cumulo pene, emesso pochi giorni fa dalla Procura di Macerata, per reati che spaziano dal furto alla detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti commessi tra Bologna e Macerata tra il 2019 ed il 2022.

Però, il 22enne albanese nonostante risulti residente a Fontanellato, di fatto è senza fissa dimora e sempre in giro tra l’Italia e l’Albania. Unico legame con la Provincia di Parma, è la fidanzata. Così ieri, i Carabinieri della Stazione, controllando le banche dati, hanno scoperto che l’interessato è rientrato in Italia e, con molta probabilità sarebbe arrivato dalla giovane.

Con un diversivo l’hanno chiamata ed informata che il ragazzo si doveva presentare in caserma per la notifica di alcuni atti. Una volta arrivato è stato arrestato e condotto in carcere a Parma.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma