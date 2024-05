Arresto Ad Signorini, Guerra: “Mi aspetto dimissioni a Iren”

“Ringrazio il presidente di Iren, Luca Dal Fabbro, e il vicepresidente, Moris Ferretti, per aver immediatamente garantito la continuità aziendale attraverso la redistribuzione delle deleghe. Mi aspetto a stretto giro le dimissioni dell’amministratore delegato per poter lasciare all’azienda, che nulla c’entra con l’indagine, la giusta serenità in un momento così delicato”. Lo ha dichiarato Michele Guerra, sindaco di Parma, comune tra i soci Iren, commentando l’arresto per corruzione dell’ad Iren, Paolo Emilio Signorini.

Iren ha appreso stamane dalla stampa dell’applicazione di un’ordinanza di misure cautelari nei confronti dell’Amministratore Delegato Paolo Signorini disposta dall’Autorità Giudiziaria di Genova.

I reati contestati e riportati nel comunicato stampa della Procura della Repubblica di Genova, sono riferiti al suo precedente ruolo di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e non riguarderebbero quindi Iren.

Il Gruppo ha già attivato le procedure necessarie a garantire da subito piena continuità aziendale e a tal fine è stato convocato entro il primo pomeriggio della giornata odierna un consiglio di amministrazione straordinario per l’attribuzione temporanea delle deleghe.

Ufficio stampa Iren