Arriva a Parma “Crossroads” il festival dedicato alle grandi interpreti jazz, si parte l’11 giugno

Il festival itinerante Crossroads arriva a Parma per tre serate consecutive, tutte nel Cortile d’Onore della Casa della Musica, dedicate alle grandi interpreti italiane della jazz song. Si inizia mercoledì 11 giugno alle 21 con Karima, che si esibirà in duo con il pianista e cantante Walter Ricci.

Karima e Walter Ricci intrecciano le voci per rendere omaggio alla musica italiana e internazionale prodotta a cavallo tra gli anni Cinquanta e Sessanta: canzoni rimaste nella storia, evergreen che hanno segnato intere generazioni conservando il loro fascino inalterato sino a oggi.

Karima Ammar, nata a Livorno nel 1985, ha iniziato a farsi conoscere dal grande pubblico, semplicemente col nome di Karima, partecipando alla sesta edizione di Amici di Maria De Filippi, dove ha vinto il Premio della Critica. Nel 2009 ha gareggiato al Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte. Molte le sue partecipazioni televisive, che hanno contribuito a sostenerne la fama: Amici – La sfida dei talenti, Crozza Alive, I migliori anni, Io canto e Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti. È stata inoltre artista supporter per concerti di Whitney Houston, John Legend, Anastacia, Simply Red e Seal.

Walter Ricci, classe 1989, inizia giovanissimo a calcare i palchi dei più noti jazz club. Nel 2006 vince il “Premio Nazionale Massimo Urbani” e la sua carriera prende il via. È in quella occasione che incontra Fabrizio Bosso, che lo vorrà spesso accanto a sé e che lo sosterrà negli anni a seguire. Al 2008 risale l’inizio della sua collaborazione con Stefano Di Battista, mentre nel 2009 Pippo Baudo lo invita a Domenica In come vocalist dell’orchestra diretta da Pippo Caruso. Nella sua lunga permanenza televisiva ha modo di duettare, tra gli altri, con Michael Bublè e Mario Biondi, col quale continua poi a esibirsi anche fuori dagli studi della RAI. Da allora la carriera di Ricci ha preso un respiro internazionale, alternandosi tra collaborazioni e progetti come leader.

Crossroads 2025 è organizzato come sempre da Jazz Network ETS in collaborazione con l’assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna, con il sostegno del ministero della Cultura e di numerose altre istituzioni e con il patrocinio di Anci Emilia-Romagna. Il concerto è realizzato in collaborazione con l’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, la Casa della Musica Parma e Ars Canto G. Verdi Parma.