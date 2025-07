Arriva il “Bosco Bus”: da Parma città fino all’Appennino

Da Parma città – per la precisione dal parcheggio scambiatore Sud – sino a Bosco di Corniglio in bus, portando anche la bici, per vivere la “Giornata della sostenibilità della Riserva Mab Unesco”.

È l’iniziativa in programma domenica 20 luglio su iniziativa di Comune di Corniglio, Pro loco di Bosco, 100 Laghi Bike, Legambiente, Fiab, Parco nazionale Appennino Tosco Emiliano e Provincia di Parma presentata a Palazzo Giordani, sede della Provincia.

Ci saranno due pullman: uno bike ed un hike, ossia uno per escursionisti in bici e l’altro per escursionisti a piedi.

Il pullman bike partirà alle 8.30 con ritrovo alle 7,45 per il carico delle biciclette e arrivo ai Cancelli di Lagdei previsto per le ore 10 circa. Seguirà un’escursione presso la Cento Laghi Bike, con ristoro finale presso il Rifugio dei Leghi di Trefiumi. Rientro a Parma dai cancelli di Lagdei dalle ore 17 (Trasporto bici in pulIman gratuito. Posti disponibili: massimo 40. Costo gita in bici per i soci FIAB €2. €4 per i non soci. Prenotazione posti pullman bike: mail a bicinsieme@yahoo.it entro il 17 luglio).

Il pullman hike, ossia per escursionisti a piedi, partirà alle 8, con ritrovo alle 7:30, arrivo ai Cancelli di Lagdei previsto per le 9:30. Escursione con una visita guidata lungo l’alta Val Parma sul sentiero della Carbonaie con arrivo sulle rive di Lago Santo con possibilità di mangiare al rifugio Mariotti. Rientro a Parma dai Cancelli di Lagdei dalle ore 18,30 (Prenotazione obbligatoria entro il 19 luglio ore 12 Monica: 348 8224846).

Dalle 10 alle 15, come da ordinanza del Comune di Corniglio, è prevista la chiusura totale della viabilità da Bosco di Corniglio a Cancelli di Lagdei. Potranno accedere solo residenti, mezzi di soccorso, persone con disabilità e vetture con a bordo almeno 3 persone. Con meno di 3 persone sul veicolo, dalle ore 10, possibilità di accedere da Bosco di Corniglio ai Cancelli di Lagdei solo mediante pullman.

Dalle 10 alle 15 servizio navetta gratuito anche con carico bici, per raggiungere i Cancelli di Lagdei. Partenza da Piazzale Ghirardini a Bosco di Corniglio, direzione Cancelli di Lagdei. Obbligatorio ritirare il ticket navetta in uno dei seguenti esercizi: Gelateria “La Sosta”; Albergo Hotel Ghirardini, Pizzeria da Gino e Alimentari Lamoretti.

I commenti

“Proponiamo questa iniziativa con entusiasmo – dichiara Paolo Quagliaroli, sindaco di Corniglio -. Alla domenica si creano, spesso, delle situazioni di non facile gestione sul fronte viabilistico per il notevole afflusso di turisti con le auto. Ideare collegamenti con il bus può essere una proposta interessante che sarà una apprezzata e che permetterà di ridurre il rischio di code all’arrivo ai Cancelli. È una soluzione che tutela l’ambiente e la nostra foresta che ha bisogno di poter respirare. Auspichiamo che, in futuro, possa essere confermata per tutta la stagione estiva”.

“Noi della Bassa Parmense – dichiara Nicola Cesari, sindaco di Sorbolo Mezzani, tra i promotori dell’iniziativa – siamo felici di dare il nostro contributo a questa manifestazione. Vogliamo proporre, anche in Appennino, la stessa filosofia di valorizzazione dei luoghi che ottimi risultati sta dando in pianura con il progetto della Food valley e dell’Ingorda. Ora vogliamo fare altrettanto anche con la 100 Laghi Bike in sinergia con Fiab, Legambiente e Comune di Corniglio. Ringrazio il sindaco Quagliaroli per avermi coinvolto in quest’iniziativa”.

“Un bellissimo evento – commenta Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma – che valorizza, in una chiave altamente sostenibile, il turismo nel nostro territorio appenninico. Prende spunto da un’iniziativa di grande successo che fu organizzata due anni fa e che oggi si amplia ulteriormente. Lodevole l’idea di organizzare due pullman con partenza dalla città per raggiungere le nostre vette. Dal nostro insediamento alla guida dell’ente provinciale abbiamo posto al centro dell’attenzione tutto il territorio provinciale e ci siamo subito attivati per fare in modo che si potessero concretizzare i due bandi che porteranno all’individuazione dei nuovi gestori di Pratospilla e Lagoni”.