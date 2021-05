Arriva il cartello “Io rispetto il ciclista”

Anche Parma è tra le città che hanno aderito alla campagna sul “Rispetto del Ciclista su strada”. Il transito a Parma del Giro d’Italia vuole essere un’occasione per promuovere il rispetto dei ciclisti e la loro sicurezza, grazie all’impegno di Paola Gianotti promotrice dell’iniziativa.

I cartelli invitano gli automobilisti a circolare con precauzione e a sorpassare ad un metro e mezzo di distanza i ciclisti.

Paola Gianotti di Ivrea è conosciuta come ciclista, scrittrice e detentrice di 4 Guinness World Record, donna più veloce al mondo ad aver circumnavigato il globo in bici. Nel mese di maggio partecipa ad alcune tappe del Giro d’Italia nei giorni antecedenti il passaggio ufficiale del Giro per promuovere la campagna del Rispetto del Ciclista sulla strada. Insieme a Maurizio Fondriest e Marco Cavorso, Paola da diversi anni promuove la campagna, lo scorso anno ha visto l’installazione di oltre 1.000 cartelli in oltre 250 comuni italiani.

La campagna sulla sicurezza è promossa dall’Associazione “Io Rispetto Il Ciclista”.

Paola Gianotti e Marco Cavorso, ad Aprile 2019 hanno presentato al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti la proposta di legge sulla distanza minima di sorpasso che è stata introdotta nel codice stradale ed è in fase di approvazione definitiva, una misura già adottata da pressoché tutti gli stati europei.

Questa campagna, in attesa comunque dell’approvazione della norma, vuole migliorare la sicurezza e il livello di convivenza tra utenti della strada differenti per mezzo dell’effetto informativo e culturale che tali cartelli hanno indiscutibilmente verso l’utente della strada, in altri paesi europei ed extra europei.