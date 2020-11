“Arte Factus”: le opere dell’artista Elia Bonetti dal 5 novembre al 30 dicembre al Centro Cinema Lino Ventura

Dal 5 novembre al 30 dicembre 2020 lo spazio espositivo LaZona del Centro Cinema Lino Ventura ospita la mostra “Arte Factus” del pittore, fumettista e illustratore Elia Bonetti.

Elia Bonetti è nato nel 1983 a Parma e vive e lavora a Castell’Arquato (Piacenza). Dopo il diploma al liceo artistico “Paolo Toschi” di Parma, si è trasferito a Firenze per specializzarsi alla “Scuola Internazionale di Comics”, dove è attualmente insegnante nella sede di Reggio Emilia.

Per l’Italia ha collaborato con Astorina, Star Comics e Rizzoli. A livello internazionale ha lavorato per Marvel e DC su Storie di Capitan America, Spiderman, Wolverine, Catwoman e Batman.

Dal 2010 pubblica in Francia per Editions Soleil, L’Ordre des Dragons, La trilogia di Dogma, Le Maitre Inquisiteur e Androides.

Dal 2014 pubblica per Glenat La storia e Le Nuit Des Morts Vivants. Attualmente prosegue la collaborazione con Soleil e lavora come copertinista per l’Editoriale Cosmo e Marvel.

Parallelamente al fumetto e all’illustrazione, si occupa di progetti personali inerenti la pittura collaborando con diverse gallerie.

Orari apertura LaZona/Centro Cinema Lino Ventura (via D’Azeglio 45/D):

da lunedì a sabato dalle 9 alle 13 /martedì, giovedì e sabato anche il pomeriggio dalle 15 alle 19