Arteriopatie: fattori di rischio e prevenzione. Se ne parla a “Il tè del giovedì” a San Secondo

di Tatiana Cogo

Si parlerà dei fattori di rischio e della prevenzione delle arteriopatie al prossimo incontro de “Il tè del giovedì” con Valentina Schettino cardiologa dell’Azienda Usl di Parma.

L’appuntamento è per il 30 ottobre nella sala riunioni-biblioteca della Casa della Comunità di San Secondo, in piazza Martiri della libertà n. 24, con inizio alle ore 17.

Il “Il tè del giovedì” è l’iniziativa di educazione sanitaria organizzata dall’Azienda Usl con i medici di famiglia della medicina di gruppo.

L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare. Per informazioni: tel. 0521.371790.

