ArtisticaMente a Montechiarugolo: aperte le iscrizioni al corso di video making gratuito

Vuoi imparare a realizzare un video con musica e testi da lasciare a bocca aperta i tuoi amici? Se hai tra gli 11 e i 18 anni e abiti nel Comune di Montechiarugolo, non perdere l’occasione di frequentare gratuitamente il corso di video making sotto la guida esperta del pluripremiato Enrico Zermani.

Obiettivi del laboratorio interattivo, organizzato da Esplora Aps, sono quelli di fornire ai partecipanti gli strumenti necessari attraverso la metodologia del learning by doing, cioè dell’imparare facendo i propri prodotti multimediali e questo percorso formativo potrebbe essere il seme per la loro futura professione come operatori video, registi, sceneggiatori, documentaristi, video reporter o giornalisti, in base alle inclinazioni di ognuno.

La prima lezione si terrà mercoledì 20 settembre al Centro Giovani AIR Jam di Monticelli Terme (Via Marconi, 13) dalle 16 alle 18, per iniziare un entusiasmante “viaggio” in quattro lezioni per andare alla scoperta dei segreti del video making, osservando il tuo paese insieme ai tuoi coetanei, e arrivare a produrre un filmato con il tuo smartphone.

Le altre tre lezioni si svolgeranno sempre di mercoledì, alle ore 16, a Monticelli e Montechiarugolo, rispettivamente il 27 settembre, il 4 e l’11 di ottobre. Per ulteriori informazioni e iscriversi gratuitamente al corso, occorre telefonare al numero 338 5219408 o inviare una mail a esplora.stampa@gmail.com.

Video-operatore e fotografo Zermani si è formato alla Scuola di Cinema Televisione e Nuovi Media di Milano. Per anni è stato video operatore a Teleducato e recentemente ha ritirato a Roma il primo premio del “Concorso nazionale di cinematografia sportiva 20×22” organizzato da CSAIN (Centri Sportivi Aziendali e Industriali) dal titolo “Amo lo sport perché”.

«La tecnologia si evolve sempre più velocemente – spiega Zermani – e oggi tutti abbiamo in tasca un telefono con una videocamera: saperla utilizzare ci permette di raccontare attraverso le immagini la nostra storia e il mondo che ci circonda».

Il corso rientra nell’ambito del progetto “ArtisticaMente”, che prevede una serie di attività gratuite ideate da Scout Agesci Val d’Enza, Esplora Aps, Arcadia Aps e Circolo Arci Tortiano con il patrocinio del Comune di Montechiarugolo e la collaborazione della Coop. Soc. Aurora Domus. Associazioni e realtà del volontariato locale che hanno risposto all’appello lanciato da Azienda Pedemontana sociale, che ha messo a disposizione delle associazioni 25mila euro per realizzare cinque progetti, uno in ogni comune dell’Unione Pedemontana Parmense, avvalendosi anche della consulenza tecnica del Centro Servizi Volontariato di Parma, che ha accompagnato l’attività di co-progettazione con il coinvolgimento delle assistenti sociali del suo servizio territoriale.

Enrico Zermani

Fotografo e videomaker, ha iniziato a fotografare per pura passione 30 anni fa con pellicole e diapositive. Negli anni 2000 il passaggio al digitale ed il lavoro di cameraman, montatore in linea e regista nella televisione locale, Teleducato Parma, per una decina d’anni. Dal 2015 collabora con enti, siti di news, gallerie d’arte e piccole aziende per raccontare con le immagini i loro prodotti e servizi.