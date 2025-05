“Arturo e la casa dei sogni” dell’associazione Arcimboldo si presenta al Parco Nevicati

Ed eccoci con la presentazione di “Arturo e la casa dei sogni” dell’associazione Arcimboldo.

Sabato 31 maggio 2025, alle ore 15:30, nella suggestiva cornice del Parco Nevicati di Collecchio (via le Valli 2), l’Associazione Arcimboldo presenta la fiaba simbolo dell’associazione scritta da Alice Atzeni e Cosimo Gigante, con le illustrazioni di Greta Leurieri. Un’occasione per immergersi in un racconto che celebra la forza dell’immaginazione e il valore dei sogni, rivolto in particolare alle famiglie e ai più piccoli, ma capace di catturare chiunque ami lasciarsi stupire dal potere della narrazione .

“Arturo e la casa dei sogni”

Quando: sabato 31 maggio 2025, ore 15:30–17:00

Dove: Biblioteca nel Parco Nevicati di Collecchio (via le Valli 2)

L’evento è ad ingresso gratuito (fino a esaurimento posti) e aperto a tutti. Una copia vi aspetta. Sarà un momento di gioco, scoperta e condivisione, in perfetta sintonia con la missione di Arcimboldo: diffondere un nuovo stile educativo fondato sulla bellezza, sulla natura e sulla gentilezza .

L’associazione, ma soprattutto Arturo, vi aspetta sabato 31 Maggio ore 15e30 nella biblioteca del Parco Nevicati di Collecchio.

Ricordiamo anche le date della nuova programmazione Arcimboldesca 2025-2026.

Dopo la pausa estiva, l’Associazione tornerà con un fitto calendario di conferenze e laboratori, aperti a genitori, insegnanti e operatori educativi, per sostenere la crescita dei più piccoli e diffondere pratiche di educazione naturale e relazionale. Ecco il calendario:

Sabato 20 Settembre 2025 nella sede di OnOff, la casa nel parco si terrà il primo incontro della stagione che si aprirà trattando il tema dell’apprendimento della lingua inglese attraverso una tecnica di potenziamento cognitivo. A seguire sabato 22 Novembre, 7 Febbraio, 21 Marzo e 4 Aprile. Potranno aggiungersi anche altri eventi nel corso dell’anno, l’associazione sarà come sempre pronta e tempestiva nell’aggiornamento dei programmi.

Per rimanere aggiornati sui dettagli di ciascun incontro, sui relatori e sui laboratori, visitate la pagina Facebook / Instagram di Arcimboldo_Parma o scrivete a arcimboldo2024@gmail.com