Ascolto e sicurezza: il Team Vannacci Maria Luigia al San Leonardo

Il Team Vannacci “Maria Luigia” su invito di Angelo Doddo, consigliere quartiere San Leonardo e dell’associazione “Amore per San Leonardo” che si costituirà a settembre, è orgogliosa di poter essere al fianco dei cittadini per denunciare la mancanza di tutela in una zona ormai in balia di criminalità diffusa, con particolare riferimento a fenomeni legati allo spaccio e alla delinquenza.

A questo proposito, sabato 26 luglio dalle ore 9:30 alle 12:30 sarà allestito un gazebo presso via San Leonardo (marciapiede incrocio con via Venezia e via Trento), con l’obiettivo di sensibilizzare la cittadinanza sul tema della sicurezza.

Al gazebo saranno presenti le psicologhe dell’associazione “Una vita tra le mani” che gratuitamente saranno a disposizione dei cittadini che hanno subito violenze fisiche o verbali.