Ascom: “Bene le modifiche al nuovo Piano Sosta del Comune di Parma”

Ascom Confcommercio Parma accoglie con favore le modifiche al nuovo Piano Sosta del Comune di Parma, frutto di un percorso di confronto portato avanti con l’Amministrazione comunale nel corso degli ultimi mesi. Un lavoro che ha permesso di arrivare a un risultato che auspichiamo possa tenere insieme le esigenze dei residenti, la vivibilità del centro e quelle delle attività economiche che quotidianamente contribuiscono a rendere viva la città.

Tra gli elementi di maggiore rilievo l’introduzione di permessi commerciali più dettagliati che agevolano l’accesso, la sosta e le operazioni di carico e scarico delle attività presenti in ZTL e l’attenzione riservata agli ospiti delle strutture alberghiere e ai lavoratori impiegati nel settore dell’accoglienza che potranno ora accedere con maggior tutela alle zone ZTL .

La scelta di aumentare i posti auto riservati ai residenti riconosce l’importanza di conservare l’abitativo in centro, condizione essenziale per garantirne la vitalità e la vivibilità, al contempo il mantenimento di adeguato numero di righe blu nelle zone limitrofe al centro permette, insieme alla navetta nelle ore notturne, di mantenere l’accessibilità e la frequentazione dei locali serali, anche per chi arriva da fuori Parma.

Da ultimo è stata accolta la nostra richiesta, fortemente voluta dalle nostre categorie, della gratuità della sosta di 1 ora nelle righe blu durante la pausa pranzo attraverso tutte le app a disposizione, così come la mezz’ora gratuita in alcune vie della città, sempre tramite app, che auspichiamo possa essere estesa progressivamente a tutto il territorio urbano.

Riteniamo significativo che il piano venga avviato in via sperimentale: una scelta che dimostra la volontà di mantenere aperto il confronto con cittadini e categorie economiche, lasciando spazio ad aggiustamenti e miglioramenti futuri. I prossimi mesi saranno fondamentali per verificare se le soluzioni adottate risponderanno davvero alle esigenze delle imprese e dei cittadini.

In aggiunta resta valida la nostra richiesta avanzata nelle scorse settimane al Comune di Parma, supportata da molte aziende del centro storico, di raggiungere un accordo con i gestori dei parcheggi in struttura Toschi Goito e Kennedy per una riduzione delle tariffe del 50% dal lunedi al venerdi, dalle 16 alle 20.

Claudio Franchini

Direttore Ascom Parma