Ascom Parma, calendatrio di settembre allo spazio San Leo 18

In occasione della Festa di Quartiere del prossimo 28 settembre, promossa dal Comune di Parma e organizzata da Edicta Eventi, lo spazio SANLEO18 resterà aperto anche tutto il mese di settembre con un nuovo ciclo di mostre visitabili gratuitamente il mercoledì e giovedì 15:00-19:00, il venerdì 10:00-13:00 e 15:00-19:00, il sabato 10:00-13:00. Uno spazio aperto al pubblico grazie in particolare alla collaborazione del fotografo Francesco Bocchi che parallelamente continuerà la raccolta di foto di commercianti e residenti del quartiere.

L’iniziativa è realizzata di S.T.S CAT, Centro Assistenza Tecnica di Ascom Confcommercio Parma, con il contributo del Comune di Parma nell’ambito dei bandi per la valorizzazione del quartiere San Leonardo promossi dallo stesso Comune di Parma.

IL CALENDARIO

Mostre dal 4 settembre al 30 settembre

“Fluviale”

Alberto Reggianini espone alcuni lavori che raccontano il suo percorso di pittore e scultore tra ambienti fluviali e volti di bambini che giocano sulle rive.

“Paesaggi immaginari”

Roberto Mora espone una serie di quadri realizzati con carta di manifesti strappati ed incollati su tela affidandosi alla tecnica del “Decollagé”.

“Vagando a Venezia”

Massimiliano Marradi Porqueddu propone un viaggio silenzioso attraverso corti, canali e campi veneziani dove il tempo sembra sciogliersi nell’acqua.

“Bomba pacifica”

Umberto Squarcia lancia messaggi di pace e speranza attraverso opere simboliche di sensibilizzazione contro la guerra.

Laboratori

20 settembre “Microrganismi: la salute passa anche dall’ambiente”

dalle 15:30 alle 16:30

Il dott. Roberto Solimè illustrerà come migliorare lo stato di igiene, la salute degli ambienti, degli animali, degli alimenti e la nostra salute.

28 settembre “Parma nord: la scoperta della bellezza”

dalle 10:30 alle 12:00 introduzione – presentazione delle archeologhe fino alle ore 18:00

Manifesto per San Leonardo e Urban Trail Parma/Cammino delle 7 chiese, in collaborazione con Il Consorzio della Bonifica Parmense, presentano una serie di reperti archeologici di “Casouri”.

28 settembre “Io, Nando. Racconti di un oste di campagna”

dalle 16:00 alle 17:00

Mauro Zanandrea, attraverso la voce di Ferdinando Dall’Argine, presenta un racconto che parte dagli anni ’40 per arrivare all’oggi, attraverso vita, momenti, tradizioni e passioni di un tratto di terra tra Parma e Sorbolo.