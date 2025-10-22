Asfalti di notte a Fidenza sulla Provinciale 12 per non creare disagi al traffico

Sono iniziati gli asfalti notturni sulla Strada provinciale 12 a Fidenza.

“Una scelta – spiega Alessandro Fadda, presidente della Provincia di Parma, presente al cantiere per l’inizio degli interventi – adottata con l’intento di ridurre al minimo i disagi al traffico su un’arteria molto trafficata quale è la Sp12 nel tratto che collega il centro abitato di Fidenza e la via Emilia con il casello dell’autostrada. Migliaia di veicoli, tra cui molti mezzi pesanti, percorrono questa strada nelle ore diurne e, per questo, insieme al Servizio viabilità ed in coordinamento con il vicepresidente della Provincia con delega alla Viabilità Daniele Friggeri abbiamo predisposto questi lavori in notturna”.

Gli interventi – per i quali sono stati stanziati 210mila euro – si tengono nella fascia oraria dalle 20 alle 7, sino a sabato prossimo, con garanzia della percorribilità della Sp12 tramite l’istituzione di un senso unico alternato.

I tratti interessati sono il viadotto della Sp 12 dal km. 0+500 al km. 1+000, la rotatoria al km. 3+000 (intersezione con via Fellini) e la rotatoria al km. 4+600 (intersezione con ditta Stef).

“Prosegue in questo modo – conclude Fadda – il Piano asfalti 2025 della Provincia di Parma per il quale sono stati stanziati 6,5 milioni di euro (2,7 in pianura e 3,8 in montagna) per interventi di pavimentazione su 52 km totali di strade provinciali”.